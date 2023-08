Lotito, che beffa: rifiuta un portiere che finisce al Real Madrid

Lotito pensava di aver ormai preso un noto portiere, ma l’inserimento del Real Madrid potrebbe aver cambiato le carte in tavola.

C’è grande fermento in casa Lazio per la prossima stagione, dove vedrà i biancocelesti impegnati in Champions League. Gli Aquilotti di Sarri giungono da un grande secondo posto in campionato e non è un caso che Lotito voglia fare le cose in grande.

Il portiere non è un problema, infatti Ivan Provedel ha dimostrato ampiamente di essere un numero uno affidabile e di alto livello. Manca però un secondo, infatti il deludente Maximiano è stato rispedito in Spagna, in direzione Almeria, e la Lazio sembrava aver chiuso per un grande colpo che potrebbe sfumare.

Niente Lazio per Handanovic? Lo vuole il Real Madrid

Da qualche giorno sembrava ormai sicuro il ritorno di Samir Handanovic alla Lazio. Come riportato dal “Corriere dello Sport”, lo sloveno avrebbe firmato un contratto con i biancocelesti, portando così la sua esperienza internazionale che sarebbe stata molto preziosa per una squadra giovane.

Nonostante non sia più un portiere giovanissimo, sono in molti a considerarlo ancora un grande estremo difensore. Tra questi c’è il Real Madrid, infatti AS, parla di un suo possibile approdo al Real Madrid, in quanto Courtois si è di recente infortunato.

I Blancos hanno bisogno di un portiere affidabile per queste prime giornate, sperando che il belga rientri il prima possibile. Ancelotti dunque sembra essere intenzionato a chiedere Handanovic, con lo sloveno che sarebbe ben contento di prendere l’aereo per Madrid.

Consigli l’alternativa ad Handanovic: ecco la situazione

A quel punto la Lazio avrebbe comunque bisogno di virare su un secondo portiere alle spalle di Provedel e anche in questo caso si punta all’esperienza. Non si tratta di certo di un numero uno di livello internazionale come Handanovic, ma Andrea Consigli si è sempre dimostrato molto affidabile.

“La Repubblica” infatti ha parlato di un forte interessamento da parte dei biancocelesti nei confronti del portiere del Sassuolo. Nel caso in cui Handanovic dovesse andare al Real Madrid sarebbe lui la prima scelta.