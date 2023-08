La Federazione denuncia il club: comunicato UFFICIALE al veleno

La nota ufficiale che fuga ogni dubbio: sarà presentato un esposto alla Commissione Europea, che valuterà il da farsi

La sessione estiva di calciomercato è entrata nella sua fase più calda e sono tanti gli affari che stanno calamitando l’attenzione mediatica. L’ultimo grande affare, in ordine di tempo, è stato messo a segno dal Paris Saint Germain, che ha definito l’acquisto di Ousmane Dembélé.

In attesa di definire con maggiore chiarezza il futuro di Kylian Mbappé, che resta un rebus ancora tutto da sciogliere, il club transalpino ha regalato a Luis Enrique l’ala offensiva da tempo richiesta. A poche ore dal comunicato con il quale il Psg ha ufficializzato l’innesto di Dembélé, però, è arrivato il duro comunicato della Liga. La Federazione spagnola, infatti, ha annunciato di essere in procinto di presentare una denuncia alla Commissione Europea contro il club francese. Il motivo? Secondo la Liga, i meccanismi di finanziamento del Psg genererebbero “una grave distorsione del mercato”. Alla base di tutto questo, ovviamente, ci sono gli introiti dal Qatar di cui il club parigino può giovarsi.

Ecco alcuni passaggi del comunicato in questione: “La Liga (…) ha presentato alla Commissione Europea un documento per denunciare che i meccanismi di finanziamento del PSG generano una grave distorsione nel mercato interno dell’Unione Europea. Tale norma riguarda le sovvenzioni estere, concesse da Stati extra UE a imprese che svolgono un’attività economica nel mercato interno. Per questo motivo LA LIGA ha sporto denuncia ritenendo che il PSG abbia ricevuto sovvenzioni estere dallo Stato del Qatar, che le hanno consentito di migliorare la propria posizione competitiva e di generare significative distorsioni in diversi mercati nazionali ed europei (…).”