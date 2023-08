Juve-Atalanta, Allegri ne lascia a casa quattro: ecco il motivo

Ultima amichevole pre-stagionale della Juventus: sfida all’Atalanta, Allegri lascia quattro calciatori a casa.

La formazione di Allegri scenderà in campo alle ore 20:30 a Cesena contro l’Atalanta. Si tratta dell’ultima sfida prima di fare l’esordio stagionale in campionato contro l’Udinese. Un test importante per capire a che punto sono i calciatori dal punto di vista atletico.

C’è attesa per qualche giocatore, specialmente per Rabiot, che torna dall’infortunio. Il francese potrebbe scendere in campo per mettere minuti sulle gambe, in vista della prima giornata di Serie A.

Nella lista dei convocati, però, spicca l’assenza di almeno quattro giocatori, che in qualche modo sono anche al centro di rumors di mercato. Ma la ragione della loro esclusione è ben altra.

Juve-Atalanta, out Szczesny, Kean e Kaio Jorge: il motivo

Per questa partita amichevole, Allegri ha deciso di non convocare Szczesny, McKennie, Kean e Kaio Jorge, autore di una pregevole prestazione all’ultima uscita all’Allianz Stadium contro la Next Gen. Il brasiliano è tornato dopo un lunghissimo infortunio e ha segnato una tripletta contro la giovane formazione di Serie C.

⛔️ #Juventus – #Szczesny, #McKennie, #Kean e #KaioJorge non partono per Cesena per gestione carichi di lavoro e programmi specifici per acciacchi da smaltire. Non saranno quindi disponibili stasera per #JuveAtalanta 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 12, 2023

I quattro bianconeri non disputeranno l’amichevole contro l’Atalanta di Gasperini a causa delle loro condizioni fisiche. Infatti, i non convocati devono smaltire degli acciacchi e hanno un programma da seguire in vista della prima giornata di Serie A. Spazio, dunque, a Perin tra i pali. In attacco, invece, il duo Vlahovic-Chiesa, con quest’ultimo che a detta di Allegri ha svolto un buon ritiro prestagionale.

Di seguito i convocati della Juventus per il match odierno contro la Dea: chiaramente, manca ancora Pogba. L’allenatore livornese spera di averlo a disposizione tra una ventina di giorni.