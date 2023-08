Juve, Kaio Jorge fa tripletta: “Sto bene, ma non so ancora dove giocherò

La Juventus che scende in campo allo Stadium nel corso dell’amichevole in casa è fortemente rimaneggiata, nella ripresa. Torna però in campo dallo spogliatoio Kaio Jorge entrato nel corso del primo tempo al posto di Dusan Vlahovic, autore di una doppietta.

Il brasiliano di fatto era diventato un oggetto misterioso alla Continassa. Il suo calvario pareva non finire più. La Juventus lo aveva prelevato dal Santos nel 2021 per 12 milioni, questa sera ha segnato una tripletta.

La lesione al tendine rotuleo lo aveva tenuto fuori facendogli saltare tutta la scorsa stagione. In un pomeriggio di inizio agosto, però, il brasiliano torna in campo e lo fa alla grande. La condizione non è delle migliori, ma il brasiliano appare in fiducia e voglioso di recuperare il tempo perduto.

L’ex Santos, nella partitella in famiglia, si fa ben apprezzare. Prima uno scambio nello stretto con Kean e il primo gol, poi un colpo da biliardo per la doppietta. Infine, scappa sulla linea del fuorigioco per marcare òa propria terza rete della serata.

Il test va preso per quello che è, una amichevole e pure tutta a tinte bianconere, ma i tifosi presenti hanno potuto apprezzare alcune delle qualità del giovane brasiliano classe 2002. Che tutti aspettavano da tanto, forse troppo tempo.

Nel post partita, Kaio Jorge si è trattenuto in mixed zone con i giornalisti, che gli hanno chiesto del proprio futuro. L’attaccante però temporeggia su quello che sarà la sua prossima stagione: “Mi sento bene adesso, devo però trovare il ritmo partita. Non lo so se sarò in Next Gen l’anno prossimo, devo ancora aspettare per sapere dove giocherò”.