Juventus, sempre più Carlos Augusto: arrivano soldi freschi

L’esterno brasiliano potrebbe diventare una concreta possibilità quando si perfezioneranno alcune cessioni

La fascia sinistra della Juventus potrebbe subire un grosso restyling in questa sessione di calciomercato. Con Kostic molto richiesto sul mercato, i bianconeri potrebbero decidere di investire su uno dei migliori calciatori della scorsa stagione.

Carlos Augusto è un obiettivo concreto. La formazione di Massimiliano Allegri potrebbe arricchire la propria rosa con uno dei migliori esterni della Serie A. Un giocatore perfetto per il 3-5-2 collaudato dell’allenatore toscano, affidabile in entrambe le fasi, particolarmente bravo in quella offensiva. Una mossa che Cristiano Giuntoli sta progettando da tempo, in attesa che arrivino i soldi dalle cessioni, necessari per poter investire sul brasiliano. I contatti tra le due società, anche se solo iniziali, ci sono, con la Juve che valuta la fattibilità dell’operazione, consapevole della folta concorrenza per il giocatore del Monza.

Cessioni Juve, chi porta i soldi

La Juventus attende fiduciosa il perfezionamento di alcune operazioni in uscita che garantirebbero un buon tesoretto da reinvestire.

La più imminente è quella di Denis Zakaria. Il calciatore svizzero, fuori dai piani tecnici di Massimiliano Allegri dopo esser rientrato dal prestito al Chelsea, è prossimo a salutare Torino. Il Monaco è infatti molto vicino all’acquisto del centrocampista per una cifra superiore ai 20 milioni. Un’altra operazione ai dettagli è quella con il Genoa per Koni De Winter. All’Empoli nella scorsa stagione, le sue ottime prestazioni potrebbero garantire un buon prezzo di vendita ai bianconeri, che lo cederanno in prestito con obbligo di riscatto. Da monitorare anche la situazione relativa a Samuel Iling-Junior, molto richiesto in Premier League. Anche la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni. Infine poi c’è l’ormai ben noto affare Vlahovic-Lukaku, al momento in stallo, che potrebbe regalare altro budget da reinvestire a Cristiano Giuntoli. La sensazione è che gli ultimi giorni di calciomercato dei bianconeri saranno molto movimentati.