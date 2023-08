DIRETTA Amichevole, Juventus-Atalanta: le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Manuzzi’ tra la Juventus di Allegri e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

La Juventus affronta l’Atalanta a Cesena in una gara valida come amichevole precampionato. Per entrambe si tratta dell’ultimo test match prima dell’inizio del campionato di Serie A in programma il prossimo week end.

Da un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri sono reduci dalla sfida in famiglia con la formazione di Serie C della Next Gen che ha fatto seguito alla bella tournée negli Stati Uniti dove hanno battuto il Milan ai rigori ed il Real Madrid. Esame generale prima della sfida in trasferta contro l’Udinese che darà il via ufficiale alla nuova stagione. Dall’altro, stesso discorso per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che hanno avuto la meglio sulla Pergolettese dopo il pesante ko contro l’Union Berlino, attesi all’esordio dal Sassuolo. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche su smartphone e tablet sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Manuzzi’ tra Juve e Atalanta in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Rabiot, Locatelli, Miretti, Cambiaso, Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bakker; Koopmeiners; Zapata, Lookman.