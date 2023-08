Da De Ketelaere a Zapata, Gasperini lo dice chiaramente

Le parole di Gian Piero Gasperini dopo il pareggio tra Juventus e Atalanta: spazio al mercato, da De Ketelaere a Zapata

C’è spazio (tanto) anche per il mercato nelle dichiarazioni post gara di Gian Piero Gasperini al termine di Juventus-Atalanta.

Intervenuto a ‘Sky’, l’allenatore bergamasco ha parla di una “buona gara”, giocata contro una “squadra molto forte”. Secondo Gasperini “è stata una partita aperta, ma non ci sono state tante occasioni”.

Dal campo al mercato che in questo periodo domina la scena: “Possono succedere molte cose ancora. Siamo un cantiere aperto: in attacco siamo coperti, in difesa c’è da recuperare Toloi. La società sta lavorando con attenzione. Speriamo che alcune trattativa che non sono ancora state chiuse, possano andare in porto”.

Si parla anche di De Ketelaere: “Sono molto contento se viene, mi piace molto e in quel ruolo siamo contati”. Inevitabile un accenno a Zapata, nel mirino della Roma visto anche il grande affollamento in attacco dopo gli arrivi di El Bilal e Scamacca: “Zapata ha dimostrato che è recuperato. Può succedere di farsi male, ma Duvan è a posto ed è un giocatore molto forte. Deciderà la società cosa fare”.