Roma, offerta per l’acquisto del club: tutte le cifre

L’imprenditore italiano avrebbe recapitato un’importante offerta per rilevare la squadra capitolina

La Roma potrebbe avere un cambio di proprietà. Dopo solo 3 anni dall’inizio della presidenza Friedkin sarebbe arrivata una ricca proposta per l’acquisto della società giallorossa.

Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, l’imprenditore pugliese Raffaello Follieri ha presentato un’offerta ufficiale per acquisire la Roma. Già nei mesi passati c’erano stati degli incontri per valutare la possibile operazione, ora si è passati ai fatti. 850 milioni la cifra proposta ai Friedkin per cedere la società giallorossa.

Già in contatto con il figlio del presidente, Ryan, Follieri aveva manifestato interesse in precedenza chiedendo informazioni sull’ipotetico prezzo di vendita. Una porta che però i proprietari americani avevano subito chiuso, escludendo una cessione della società. Dopo mesi di parole e congetture, è arrivata la mossa dell’affarista pugliese, che ha recapitato l’importante offerta ai legali del club giallorosso. Vedremo se ora i Friedkin, di fronte alla grossa cifra proposta, manterranno ferma la loro iniziale posizione o valuteranno l’ingresso in società dell’ambizioso imprenditore italiano.