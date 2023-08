Inserimento in extremis per Samardzic, ma l’Inter è tranquilla

L’Inter è attivissima in questa fase di calciomercato tra ufficialità e visite mediche. Samardzic presto sarà un nuovo centrocampista nerazzurro, ma spunta un retroscena

Sono giorni intensi per il calciomercato dell‘Inter con l’arrivo in serie dei nuovi portieri, la firma attesa da parte di Samardzic che ha svolto nei giorni scorsi tutto l’iter del caso e la costante ricerca di un attaccante.

Per il mancino proveniente dall’Udinese si attende quindi solamente la firma decisiva con annessa ufficialità per mettere a disposizione di Inzaghi un altro calciatore di grande valore e qualità, che pur non da titolare fisso lo scorso anno ha messo a referto 5 gol e 4 assist in Serie A raccogliendo ben 37 presenze.

Intanto dall’Inghilterra lanciano un retroscena che riguarda proprio quello che dovrebbe essere il prossimo colpo meneghino. Secondo quanto evidenziato dal ‘Daily Mail’, il West Ham starebbe valutando una mossa in ritardo per il centrocampista dell’Udinese a dispetto del fatto che il calciatore sia ormai quasi nerazzurro.

Dopo le visite mediche manca evidentemente solo la firma per ratificare il tutto, ma la società inglese pare ci abbia fatto un pensierino disperato in extremis. Il West Ham sta lottando per trattenere Lucas Paqueta, che è un obiettivo per il Manchester City, e proprio in questo senso si collocherebbe il nome di Samardzic. Per questa ragione gli inglesi hanno atteso prima di ponderare qualunque mossa. Ma sembra davvero troppo tardi per pensare ad una retromarcia.