Curve roventi e bellezza mozzafiato: la nuova fidanzata del bomber più discusso del mercato

Questa ragazza bellissima è la nuova fidanzata di un calciatore di Serie A finito al centro del mercato: la riconoscete?

Calciomercato e gossip vanno sempre di pari passo ed in particolar modo questa ragazza bellissima sta facendo girare la testa da ormai qualche mese ad un famosissimo calciatore che in queste settimane è al centro di numerosissime trattative.

Di chi stiamo parlando? Lei è infatti Megan Thee Stallion, 28 anni, americana, nata a San Antonio, e che fa coppia fissa con un attaccante che in Italia conosciamo davvero bene.

Di chi stiamo parlando? Di Romelu Lukaku. I due, infatti, sono stati ‘pizzicati’ per la prima volta insieme al matrimonio di Lautaro Martinez qualche mese fa e da quel momento sembrerebbero inseparabili.

In Italia è forse meno conosciuta, ma negli Stati Uniti è diventata famosissima per il suo lavoro ma anche, purtroppo, per una tragedia che l’ha vista suo malgrado coinvolta.

Megan Thee Stallion fidanzata Lukaku chi è? Fisico, Instagram, quanti soldi ha

In pochi sanno che il vero nome di Megan Thee Stallion in realtà è Mega Jovon Ruth Pete. Di professione rapper, ha all’attivo due album e tantissime collaborazioni con veri e proprio mostri sacri della musica made in USA, come ad esempio Beyoncé e Carbi B.

Su Spotify i suoi numeri sono a dir poco impressionanti: oltre 22 milioni di ascoltatori al mese e brani, come ad esempio WAP, che hanno sfondato un miliardo di stream.

Altri suoi brani famosi? Impossibile -o quasi- non aver mai ascoltato Beatiful Mistakes (con i Maroon5) o Her.

È proprio grazie alla musica che è riuscita a portarsi a casa dei premi davvero prestigiosissimi come l’MTV Video Music Awards (vinto per ben due volte), 3 Grammy e 2 BET Awards, oltre a 2 BET Hip Pop Awards. Insomma, una ragazza che si è fatta da sola.

In molti si chiedono come abbiano fato Lukaku e la cantante a conoscersi. Al momento una risposta ufficiale non c’è, tuttavia è logico pensare che il ‘Cupido’ della situazione possa essere stato Jay-Z, il quale non solo è il manager di Meghan Lee Stallion, ma anche quello del bomber al centro di numerose trattative dell’estate che lo vedono sempre più vicino alla Juventus al posto di Vlahovic.

Purtroppo qualche anno fa, però, ha dovuto fare i conti con una vicenda davvero drammatica che le ha cambiato la vita per sempre.

1 of 4

Tory Lanez ha sparato a Megan Thee Stallion: condannato a 10 anni di carcere

Il fatto risale al 2020 quando Tory Lanez ha impugnato una pistola e sparato alla cantante. L’uomo si è, circa otto mesi fa, dichiarato colpevole, mentre è sentenza di questi giorni la sua condanna a dieci anni di carcere. I due all’epoca erano fidanzati.