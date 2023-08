Allegri li scarica: doppio addio Juve, se ne vanno

Massimiliano Allegri scarica due giocatori della Juventus che sono ormai prossimi a dare il via a una nuova esperienza.

Per la Juventus la stagione 2023-24 sarà importantissima, visti gli ultimi anni davvero negativi. Si ripartirà ancora da Massimiliano Allegri, con il toscano che detta dunque la linea per poter provare a vincere ancora in futuro.

Il tecnico ha però già in mente la Juventus per la prossima stagione e soprattutto sa bene quali sono i giocatori dei quali ha bisogno per vincere. Lukaku in attacco è ormai dichiaratamente il principale obiettivo, con il belga che ha bisogno di spazio e dunque in attacco, e non solo, i bianconeri devono fare spazio con due cessioni che stanno per concretizzarsi.

Kaio Jorge e Barrenechea al Frosinone: dettagli e formula di trasferimento

Il Frosinone al momento sta guardando moltissimo in casa Juventus per rafforzare la rosa di Eusebio Di Francesco e Kaio Jorge sembra essere il nome giusto. Il giovane brasiliano, dopo essere infortunato al ginocchio nel febbraio del 2022, ha perso una stagione intera per poter rientrare in forma.

Nell’amichevole contro la squadra Next Gen ha messo a segno una tripletta dimostrando come la sua forma sia tornata quella dei tempi migliori. Sky Sport spiega come il direttore dell’Area Tecnica del Frosinone Guido Angelozzi fosse presente all’Allianz Stadium e dunque avrebbe imbastito una trattativa per portare il brasiliano in Ciociaria.

Il brasiliano arriverebbe con la formula del prestito secco e nel mezzo i giallazzurri starebbero pensando di prelevare anche Enzo Barrenenchea. Per quest’ultimo, come riporta Tuttosport, vi è anche il pressing da parte del Verona per acquistarlo, ma i due giovani in questione sembrano essere più fattibili di Matias Soulé, con il Frosinone che punta al prestito, mentre la Juve vorrebbe monetizzare.