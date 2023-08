Torna subito in prestito, Juve ribaltata

Un nome sul taccuino di Cristiano Giuntoli che potrebbe diventare caldo negli ultimi giorni di calciomercato

La ricerca del difensore continua. Tra i tanti nomi che possono gravitare in orbita bianconera, emerge uno in uscita dal Barcellona che potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri.

Clement Lenglet può tornare di moda per la Juventus. Il difensore francese, in prestito al Tottenham nella scorsa stagione, è in uscita dal Barcellona, che vuole riuscire a perfezionare la sua cessione in questa finestra di calciomercato. La pista più calda, che riporterebbe il calciatore a Londra, si era raffreddata a causa del mancato accordo sulla formula del trasferimento tra i catalani e il club londinese. I primi vorrebbero una cessione a titolo definitivo, i secondi invece un nuovo prestito annuale. Il Tottenham resta comunque favorito per aggiudicarsi il centrale francese, con il Barcellona che, come riporta ‘Sport’, avrebbe aperto anche al prestito. Giuntoli intanto osserva la situazione, consapevole della necessità di inserire un elemento in difesa dopo aver messo Leonardo Bonucci fuori rosa.

Lenglet e le necessità della Juve

Centrale di piede mancino, Clement Lenglet potrebbe rappresentare un profilo perfetto per Massimiliano Allegri.

Calciatore con grande esperienza internazionale, andrebbe a colmare il vuoto lasciato dall’esclusione di Bonucci. La sua qualità nel gioco infatti potrebbe essere un’arma fondamentale per convincere i bianconeri a puntare su di lui, privi tra l’altro di un difensore centrale di piede mancino nella propria rosa. Un giocatore, valutato anche da altre squadre italiane tra cui il Milan, che sembra destinato a muoversi negli ultimi giorni di questa pazza estate di calciomercato. Se la pista Tottenham, che al momento è la principale, dovesse raffreddarsi, l’Italia potrebbe rappresentare il futuro di Clement Lenglet.