Lukaku lo ha già detto: ecco dove giocherà il prossimo anno

Se da Londra arrivano segnali di chiusura per la Juventus, l’affare Lukaku tiene ancora banco: spunta la frase del belga

Il Chelsea ha detto no, almeno per ora. Niente scambio Vlahovic-Lukaku, un po’ per i dubbi di Pochettino sul bomber serbo, un po’ perché i contorni economici dell’affare non convincono i Blues.

Un no che però non mette la pietra tombale all’affare sull’asse Torino-Londra. Tutto può ancora essere riaperto anche perché ad Allegri non dispiacerebbe avere l’ex Inter nella propria squadra. Proprio da Lukaku arrivano segnali importanti in questo senso, almeno stando a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, nell’edizione odierna.

Lukaku vuole la Juventus o almeno ha l’ambizione di giocare ancora in Serie A, magari per dimostrare di essere ancora in grado di fare la differenza e che quei lampi della sua forza lasciati intravedere nel finale della scorsa stagione in nerazzurro possono illuminare un’intera annata.

Così il 30enne di Anversa ha recapitato un messaggio chiaro a chi dall’Arabia Saudita provava a tentarlo: la frase del belga non lascia alcun spazio a dubbi.

Calciomercato Juventus, Lukaku vuole la Serie A: nuovo incontro

Ci hanno provato i club della Saudi Pro League e magari ci riproveranno se a fine agosto Lukaku sarà ancora alla ricerca di una destinazione.

Il belga però ha risposto in maniera chiara, esprimendo quello che è il suo desiderio: “In questo momento voglio restare in Italia”. Questa la frase, riportata dal quotidiano, che Lukaku avrebbe detto in risposta all’offerta dell’Al Hilal, la stessa squadra che sta corteggiando Osimhen e che vuole a tutti i costi un bomber di primissimo livello.

Vuole la Serie A Lukaku e, ad oggi, l’unica pista percorribile è quella che porta a Torino, sponda Juventus. Il no del Chelsea, secondo la stessa fonte, sarebbe più un modo per far abbassare i riflettori sulla trattativa per provare poi un avvicinamento alla Juventus. Avvicinamento che potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana quando, sempre secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello sport’, potrebbe essere un altro incontro tra i Blues e i bianconeri con nuova offerta inglese rivista al rialzo (30-32 milioni). Intanto Lukaku la sua scelta l’ha già fatta: vuole l’Italia.