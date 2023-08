Lo vuole mezza Serie A: parte l’asta per l’ex Inter

Un ex giocatore dell’Inter è ambito da tutta la Serie A, con diverse squadre che stanno facendo carte false pur di averlo in rosa.

Manca ormai sempre di meno all’inizio del campionato e alla fine del calciomercato e tutte le squadre stanno cercando in tutti i modi di rinforzarsi quanto più possibile. Sono soprattutto le squadre che saranno immischiate nella lotta salvezza che stanno cercando di acquistare un attaccante molto noto nell’ambiente Inter.

I nerazzurri al momento hanno bisogno di trovare un bomber che possa risolvere la partenza di Romelu Lukaku, con Edin Dzeko che è stato rimpiazzato da Marcus Thuram. Un suo ex però è richiesto da mezza Serie A e al momento chi sembra essere avanti rispetto alle rivali è il Frosinone.

Manaj verso il Frosinone? Perché è ancora svincolato

Quando nel proprio curriculum si possono leggere grandissime squadre come Inter e Barcellona, seppure B, è normale come le richieste in sede di contrattazione siano molto alte. Rey Manaj è ancora solo un classe 1997 e dunque ha ancora diversi anni di carriera ad alti livelli.

Le sue migliori esperienze sono avvenute in Segunda Division spagnola con le maglie di Albacete e Barcellona B, soprattutto con i catalani. Al momento è svincolato dopo una brutta esperienza al Watford, ma nonostante molte richieste non ha ancora firmato con nessuno.

Quando un calciatore è a parametro zero sono spesso molto alte le sue richieste in sede di contrattazione. Per questo motivo Spezia e Udinese in passato si sono spaventate di fronte a certe cifre, mentre il Frosinone sembra convinto di dare a Di Francesco l’attaccante tanto richiesto dall’ex Roma.