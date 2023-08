Franco Baresi che fine ha fatto? Oggi fa un lavoro molto ‘particolare’

Franco Baresi è un nome che gli appassionati ben conoscono. Icona del Milan e degli Azzurri, ancora oggi è nel calcio. Vediamo in che veste.

Il grande libero della nazionale italiana, che tutti ricordano sia ai mondiali di Italia ’90 che a quelli di Usa ’94, è Franco Baresi. Calciatore di indubbio spessore che ben figurò ai tempi del Milan di Arrigo Sacchi e che ne divenne autentica colonna portante insieme a Maldini e ad altri campioni dell’epoca.

Tra i maggiori talenti del calcio del nostro paese negli ultimi decenni, Baresi emerse per varie qualità riconosciutegli, quali visione di gioco, tecnica, senso della posizione, marcatura e doti di regia. Fu sia centrocampista che difensore, molto spesso distinguendosi tra i migliori in campo. Spiccava altresì per la continuità di rendimento. Insomma tutti elementi che ci permettono di capire perché tuttora Franco Baresi sia così amato e stimato dagli appassionati di calcio giovani e meno giovani.

Oggi l’ex libero del Milan e della nazionale italiana cosa fa? E’ ancora nel mondo del calcio oppure ha scelto un differente percorso? Di seguito la scheda illustrativa su di lui darà tutte le risposte alle domande tipiche degli appassionati dello sport più bello del mondo. I dettagli.

Moglie Franco Baresi

Franco Baresi è molto legato alla moglie Maura Lari. Una relazione matrimoniale che quasi sfiora i quarant’anni e che prosegue a gonfie vele. Baresi in passato raccontò alla stampa di averla conosciuta in una delle trasferte in Toscana, essendo stata lei all’epoca lavoratrice in un bar di Montevarchi.

Un vero e proprio colpo di fulmine per la coppia. Una mano all’ex calciatore gliela diede l’allora massaggiatore del Milan, Paolo Mariconti, che si accorse che Baresi si era ormai perdutamente invaghito della ragazza e che agevolò la conoscenza tra i due. Oggi Franco e Maura sono una coppia molto solida, tanto che l’ex atleta intervistato dai giornalisti del Corriere ha dichiarato che ogni anno lui e la moglie festeggiano il giorno del matrimonio.

Giannandrea ed Edoardo figli Franco Baresi

Baresi e la moglie si sono sposati giovanissimi. Nel 1991 la coppia ebbe un primo figlio, Edoardo, mentre nel 1997 ha scelto di adottare un bambino russo nato a Mosca due anni prima dell’adozione. Il suo nome è Giannandrea.

Sulla coppia dopo la nascita di Edoardo iniziarono a circolare storie senza alcun reale fondamento, secondo cui il primogenito di Baresi sarebbe in realtà il frutto di una relazione extraconiugale della moglie con l’ex calciatore Rijkaard, all’epoca nel Milan con Baresi. Si tratta di storie smentite da tempo, ma che all’epoca destarono clamore tra i tifosi e furono oggetto di chiacchiere da cronache rosa.

Ecco perché dei figli oggi non c’è traccia sui social network: viste i tanti pettegolezzi circolati negli anni, la soluzione migliore è e resta quella del profilo basso.

Libro Franco Baresi

Un buon successo ha avuto il libro autobiografico Libero di sognare, edito da Feltrinelli, in cui con un linguaggio semplice e chiaro, si racconta la vita del calciatore, anche al di là dei campi di calcio. Nel testo trovano spazio le origini, l’infanzia, l’adolescenza e tanti momenti che hanno delineato la crescita del campione che tutti conosciamo.

Nel libro anche dettagli inediti, come ad es. il fatto di essere cresciuto in un ambiente contadino e umile, in cui la passione per il pallone ha presto preso il sopravvento su tutto il resto. Se oggi Franco Baresi è ricordato da moltissimi tifosi, è anche per il suo carattere pulito, sincero e genuino, propri come gli ambienti in cui è vissuto da giovanissimo.

Cosa fa oggi?

Il notissimo ex difensore e centrocampista del Milan e della nazionale non ha lasciato il mondo del calcio dopo l’addio ai campi da gioco. Si è ritirato nel 1997 e dopo un primo periodo come allenatore nelle giovanili del Milan, club a cui è ovviamente rimasto legatissimo, oggi Franco Baresi è consulente tecnico di diversi club di calcio. Inoltre è vicepresidente onorario del Milan.

Non solo. L’ex libero è uno degli ambasciatori del club rossonero, ma resta tuttora attivo anche a livello di settore giovanile – essendo peraltro insieme a Paolo Maldini uno degli uomini simbolo del calcio italiano. Ecco perché non ci sono dubbi nell’affermare che Baresi sia tuttora nell’ambito dirigenziale del Milan e con un futuro molto promettente davanti a sé.