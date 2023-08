Sky non funziona? Grazie a questo trucco capisci cosa fare in pochi secondi

Cerchiamo di capire come muoverci qualora Sky non dovesse funzionare impedendo agli utenti la visione dei contenuti.

Sky è una piattaforma che permette agli utenti di vedere contenuti di ogni genere, dal cinema allo calcio fino allo sport passando per il semplice intrattenimento. Sky, da anni ormai, ha un numero incredibili di utenti che si affidano a questa piattaforma per vivere delle meravigliose esperienze di visione.

Può capitare, però, che anche una piattaforma come Sky (presente nelle case degli italiani da diversi anni) abbia dei problemi di funzionamento. In caso si dovesse verificare una situazione del genere, gli utenti possono risolvere la difficoltà nel modo più semplice e con una perdita di tempo decisamente minima.

Sky Q non funziona

Iniziamo andando a sottolineare come, in alcune situazioni, può verificarsi un malfunzionamento di Sky Q; qualora ci trovassimo di fronte a questo problema, si potrebbe risolvere in un modo decisamente semplice.

Il primo punto da dare è quello di controllare se vi è il giusto collegamento del decoder alla Tv; qualora fosse tutto ok, l’utente può procedere tranquillamente con il reset. Abbiamo, però, anche un altro passaggio per andare a risolvere il problema; si tratta di scollegare il cavo dell’alimentazione, aspettare due/tre minuti, ricollegare il cavo e (a quel punto) aspettare che il problema sia risolto potendo, dunque, riprendere la visione dei contenuti.

Sky Wi Fi non funziona

Può anche capitare che ci troviamo di fronte ad un problema legato a Sky Wi Fi; qualora ci trovassimo di fronte ad una situazione del genere, la soluzione non è per nulla complicata. L’utente, infatti, può andare ad effettuare un test di verifica connessione con il test di linea Sky.

In questo modo, l’utente può capire eventuali problemi di rete, difficoltà nel connettersi con il Wi Fi e di conseguenza andare a risolverli per poter continuare a navigare ma soprattutto in modo da vedere i contenuti offerti da Sky e che l’utente preferisce.

“My Sky assenza di segnale”

Altro problema che l’utente può dover affrontare riguarda l’assenza di segnale di My Sky; anche in questo caso la soluzione non è poi così complicata. Basta andare a seguire determinati passaggi che permetteranno all’utente, in modo semplice e veloce, di poter risolvere il problema.

Bisogna andare su My Sky, andare nella sezione apposita e cliccare sul riquadro che ci interessa per poter andare a risolvere il problema.

La difficoltà, infatti, può essere quella di non avere ricezione del segnale satellitare, avere l’assenza di segnale per quanto riguarda il digitale terrestre, avere una schermata nera al televisore, non ricevere segnale dalla parabola, non ricevere audio o non vedere nulla oppure ricevere il messaggio di autentificazione fallita ma anche leggere “il disco non risponde”.

Tutti problemi che, come detto, si possono risolvere andando a cliccare sull’apposito riquadro e seguendo le indicazioni fornite dall’assistenza.

Downdetector Sky interruzioni segnalate

Concludiamo con Downdetector Sky spiegando di cosa si tratta; siamo di fronte ad una piattaforma online decisamente utile dal momento che fornisce agli utenti una panoramica generale riguardo la segnalazione dei problemi.

Decisamente molto utile; Downdetector, infatti, segnale un problema di Sky solamente quando le segnalazioni è di gran lunga superiore al volume di segnalazioni che vengono inviate dagli utenti all’interno di una sola ora nell’arco di una giornata.