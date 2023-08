Per l’Inter scoppia già un ‘caso’: “Rispedito a casa”

Partenza complicata per il neo-acquisto dell’Inter: prima il fallo dal rigore, poi l’errore che ha portato al gol del Salisburgo

Si aspettava decisamente un esordio differente Yann Sommer con la maglia dell’Inter. Il portiere svizzero ha avuto non poche difficoltà nei primi minuti dell’amichevole contro il Salisburgo, debutto per l’ex Bayern Monaco in nerazzurro.

Dopo appena cinque minuti, un errore di Bastoni lo costringe ad intervenire in maniera fallosa su Konate, con l’arbitro che non può fare altro che fischiare il rigore. L’attaccante ivoriano manda il penalty alle stelle, ma per Sommer non è finita. Nel giro di qualche secondo, infatti, un altro errore in disimpegno (questa volta di Barella), lo costringe ad uscire al limite dell’area per intervenire con i piedi.

Il portiere però cade al momento di prendere la palla, regalandola di fatto agli avversari, con Konate che ha vita facile a metterla in porta. Per fortuna dell’Inter dopo appena due minuti, è Pavlovic a fare un’altra frittata deviando nella propria porta un crosso di Dimarco. Nel proseguo del match, arrivano anche i gol di De Vrij e il nuovo pareggio austriaco ancora con Konate.

Salisburgo-Inter, palpitazioni Sommer: i tifosi in apprensione

Ad ogni modo, i primi minuti di Salisburgo-Inter hanno avuto come protagonista – suo malgrado – l’ultimo arrivato Sommer. La prima impressione fatta dall’esperto portiere non è stata positiva, anche se non possono bastare quindici minuti per giudicare un calciatore così esperto.

I social però non perdonano e così in pochi secondi su Twitter si sono scatenate le critiche. C’è chi lo vuole rispedire subito indietro, ma anche chi profetizza un cambio nelle gerarchie di Inzaghi con Audero primo portiere. In generale lo svizzero viene preso di mira per l’errore in occasione del gol e non sono pochi quelli che vedono un downgrade nel cambio con Onana che lo scorso anno si è fatto apprezzare anche per le sue qualità con i piedi.

Ecco alcuni tweet:

Stankovic > Sommer — Kevin (@alpha00090) August 9, 2023

C’è fatemi capire noi abbiamo aspettato un mese per questo portiere?!#Sommer — God (@goddy1908) August 9, 2023

🤣 se abbiamo tenuto l’imballo siamo ancora in tempo a restituirlo ?#Amazon #Sommer — IL SOMMO TWINTERISTA (∑) in disfacimento (@ilsommotwinter) August 9, 2023

Beh, indubbiamente Sommer inizia ad handicap. — SpazzaNueve (@diegonoisevic) August 9, 2023

Sommer si è presentato benissimo….😶‍🌫️😶‍🌫️🤐 #Salisburgointer — nadiadv (@Nadia_A7X) August 9, 2023

Sommer coi piedi non proprio come Onana ahah#SalisburgoInter — Il Profeta Limone🖤💙 (@LeviAck84416895) August 9, 2023