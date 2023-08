Napoli, colpo a sorpresa per Garcia: c’è solo un dettaglio da sistemare

Il Napoli sta per concludere un affare per il suo centrocampo: arriva il regalo dalla Francia per Rudi Garcia.

Mentre De Laurentiis deve tener botta ai contratti stellari che tentato Osimhen, lo staff dirigenziale e gli scout del Napoli chiudono un affare per il centrocampo. Arriva un rinforzo, il vice Anguissa. Colui che prende il posto di Ndombele, non riscattato dal club azzurro al termine della scorsa stagione.

Infatti, stando a quanto raccolto da Santi Aouna di Footmercato, il Napoli ha trovato l’accordo con lo Stade de Reims per acquistare il cartellino di Jens-Lys Michel Cajuste. I suoi miti sono Andrea Pirlo e Sergio Busquets, giocatori che hanno scritto la storia del calcio.

Si tratta di un calciatore svedese, già ha esordito in Nazionale ed è un classe 1999. Domani, 10 agosto, compirà 24 anni. Ma molti tifosi si chiedono chi sia, come giochi e quali siano le sue caratteristiche tecniche. In pochi conoscono il prossimo colpo azzurro.

Jens Cajuste al Napoli: cosa manca alla fumata bianca

Il ds Meluso e i suoi collaboratori hanno praticamente chiuso il colpo Cajuste, accordandosi con lo Stade Reims, club che milita in Ligue 1. Il centrocampista classe 1999 ha raggiunto il campionato francese nel gennaio 2022 e dopo le buone prestazioni nella prima sua annata è stato riconfermato ed è diventato il titolare della formazione allenata da Oscar Garcia.

Bravo a recuperar palloni e a giocare semplice, senza quasi mai rischiare la giocata, Cajuste è abituato a giocare a testa alta e guardare sempre avanti. Insomma, caratteristiche che si potrebbero sposare perfettamente a quelle del regista del Napoli Stanislav Lobotka, abile nel rischiare e trovare la giocata in profondità.

Rapido, bravo nel resistere alla carica degli avversari e dotato anche di un discreto dribbling quando si trova in difficoltà. Insomma, Jens presto diventerà il vice Anguissa del Napoli. Un giocatore quasi fotocopia del camerunense, con le dovute premesse. Sarà curioso vederlo all’opera in Italia, dopo le sue esperienze in Svezia, Danimarca e in Francia.

Intanto, per l’acquisto manca davvero poco. Secondo quanto riportano i media francesi, nelle prossime ore Cajuste effettuerà le visite mediche e poi diventerà un nuovo giocatore della formazione di Rudi Garcia. Si tratterrebbe del terzo acquisto dopo Gollini e Natan.