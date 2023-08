Doppio scippo alla Juventus: il Napoli ha ribaltato Giuntoli

Doppio duello di mercato tra Napoli e Juventus: il club partenopeo pronto allo scippo ai danni dell’ex Giuntoli

Dopo l’acquisto di Natan il mercato del Napoli sembra entrare nel vivo. Il club azzurro è in particolare alla ricerca di rinforzi a centrocampo, reparto che potrebbe vedere una mini-rivoluzione.

In uscita c’è da segnalare come la storia in azzurro di Piotr Zielinski sia sempre più ai titoli di coda. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, l’Al Ahli è pronto ad offrire 23 milioni di euro per il centrocampista polacco, che con i partenopei ha un solo anno di contratto fino al 2024. Ecco quindi che in mediana potrebbero arrivare almeno due rinforzi. Il primo nome della lista è lo spagnolo Gabri Veiga. Il talento del Celta Vigo ha espresso il proprio gradimento al trasferimento in azzurro, ma i galiziani continuano a chiedere i 40 milioni di euro della clausola rescissoria.

Napoli, sfida alla Juve per due centrocampisti: piacciono Diarra e Gravenberch

Oltre a Veiga però il club campione d’Italia sta studiando attentamente altre piste. Una porta a Teun Koopmeiners, anche se fino ad ora l’Atalanta continua a fare muro. Le altre portano invece a due obiettivi di casa Juventus.

Come infatti sottolinea ‘Il Mattino’, nel mirino del Napoli sarebbe finito Habib Diarra. Mediano classe 2004, nato in Senegal ma nazionale giovanile francese. Diarra piace tantissimo alla Juve, che lo sta seguendo con grande interesse. Ha un ingaggio piuttosto basso e per lui lo Strasburgo chiede circa 18 milioni di euro. Ma sul giocatore si starebbe muovendo anche il Napoli, pronto a soffiarlo all’ex Giuntoli. Diarra viene ritenuto perfetto nella posizione di Anguissa: l’erede da far crescere in casa alle spalle del nazionale del Camerun.

Oltre al talentuoso franco-senegalese, il Napoli ha però messo gli occhi su un altro talento under-21. Si tratta di Ryan Gravenberch. Il giocatore olandese vuole un minutaggio maggiore ed è disposto a lasciare il Bayern Monaco. Anche il Milan si è interessato al giocatore e oltre ai rossoneri pure la Juventus sta visionando con attenzione la situazione. L’ostacolo maggiore per il Napoli sembrano essere i rapporti con il club bavarese. Bayern e Napoli infatti non si sono lasciati bene dopo le difficoltà per il trasferimento di Kim, visto che il club azzurro non ha concesso alcuna agevolazione.