Calciomercato Udinese, arriva il “pupillo” di Pirlo? Tutti pazzi di lui

L’Udinese vuole chiudere un grande colpo in difesa per un giocatore di grande talento che è uno dei pupilli di Andrea Pirlo.

Se c’è una squadra che ha sempre avuto grande fiuto per gli affari, anche andando su giocatori sconosciuti al grande pubblico, quella è l’Udinese. I friulani infatti hanno potenziato moltissimo la propria rete di scout e di recente hanno tenuto in forte considerazione la squadra che fu di Andrea Pirlo.

Il tecnico bresciano ha vissuto diversi alti e bassi nella propria esperienza in Turchia con il Fatih Karagmuruk, ma ha lanciato alcuni giovani talenti. Ora l’Udinese si è fiondato proprio su uno di essi, con i bianconeri che potrebbero proprio soffiarlo alla Sampdoria allenata dal campione del mondo del 2006.

Baniya all’Udinese: le cifre della trattativa

Il giocatore in questione è Rayyan Baniya, nato a Bologna da padre del Benin e madre turca, che in Italia aveva sempre faticato a esplodere. Cresciuto nelle giovanili del Verona, aveva potuto mettersi in mostra solo tra Serie D e C con Mantova e Renate. Il suo passaggio al Fatih Karagmuruk non era stato felice nel primo anno, ma con l’arrivo di Pirlo nel 2022-23 tutto è cambiato.

Il tecnico bresciano gli ha trovato un ruolo centrale nella squadra e lo ha fatto crescere al punto tale da farlo diventare un intoccabile. Per lui 25 presenze e due reti sotto la gestione Pirlo e ormai per lui la Serie C sarà solo un lontano ricordo. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi tra i 4 e i 5 milioni di Euro e sarebbe il grande colpo di mercato per rimpiazzare la partenza del brasiliano Becao.