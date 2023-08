Dalla Juve al Liverpool: affare chiuso per 57 milioni di euro

La Juve lavora agli acquisti ma fa i conti con la concorrenza del Liverpool: affare da 57 milioni di euro a centrocampo

Qualcosa deve pur muoversi. Siamo a tre settimana dalla fine del calciomercato e la Juventus è ancora ferma a Weah, unico acquisto della società bianconera.

Una situazione di stand-by dovuta soprattutto alla necessità di cedere tutti gli esuberi per fare cassa e valutare bene chi resterà alla corte di Allegri e chi, invece, andrà via. In attesa di capire quel che accadrà con Vlahovic, tra l’opportunità dello scambio con Lukaku e l’interessamento del Real Madrid, Giuntoli sa bene che deve garantire rinforzi di qualità all’allenatore di Livorno.

Un tecnico che cerca volti nuovi anche a centrocampo dove le incognite non mancano di certo. La più importante riguarda sicuramente Paul Pogba che dovrà dimostrare di aver messo alle spalle gli infortuni e di poter garantire continuità di rendimento. Sarebbe il francese il vero grande colpo se tornasse quello della sua prima avventura in bianconero.

Ma Pogba a parte, la Juve qualcosa farà e da giorni si parla di un interesse per Khephren Thuram, 22 anni, centrocampista del Nizza con il contratto in scadenza nel 2025.

Calciomercato, duello col Liverpool per Thuram: la Juve prova lo scambio

Il francese, nato a Reggio Emilia quando il padre indossava la maglia del Parma, è un profilo che piace molto ad Allegri ma anche non semplice da raggiungere.

Due i fattori che ostacolano la società bianconera. Il primo riguarda la concorrenza con diverse squadre di Premier League sulle sue tracce, Liverpool su tutti. Proprio i ‘Reds’ sono stati ‘spaventati’, stando a quanto riportano diversa media britannici, della richiesta che si sono sentiti fare dalla società transalpina: 57 milioni di euro per l’acquisto di Thuram.

Una cifra che, se fosse confermata, metterebbe fuori dai giochi la Juventus che, considerati anche i mancati introiti europei, non potrebbe arrivare a soddisfare certe richieste. Ma il club bianconero ha un asso nella manica, anzi due: il Nizza infatti è interessato sia al terzino sinistra Luca Pellegrini che al difensore centrale Koni De Winter. Due giocatori che Giuntoli può offrire come contropartite tecniche ai francesi, oltre ad un conguaglio in denaro, per provare a battere la concorrenza del Liverpool.