All-in Juventus, due giocatori e soldi per soddisfare Allegri

La Juventus prova il tutto per tutto per accontentare Allegri: offerti due calciatori più un conguaglio economico

La Juventus ha deciso di ripartire da Allegri e Giuntoli sta cercando di costruire una squadra ad immagine e somiglianza del tecnico livornese.

Si spiega anche così l’ipotesi di uno scambio con il Chelsea tra Vlahovic e Lukaku con il belga che è considerato dall’allenatore bianconero più adatto al proprio tipo di gioco. Ma non soltanto in attacco la Juve ha bisogno di calciatori in linea con l’Allegri-pensiero. A metà campo continuano i dubbi sulle condizioni di Paul Pogba e con il ritorno al Psg di Paredes, c’è la necessità di inserire altri calciatori.

Da questo punto di vista proprio l’allenatore pare avere le idee chiare su quel che può essere il profilo in grado di aumentare la qualità in mezzo al campo della squadra bianconera e renderla maggiormente competitiva. Il nome del ‘prescelto’ di Allegri è quello di Khephren Thuram, 22 anni, centrocampista corteggiato anche da diverse squadre di Premier League, Liverpool su tutte, che il Nizza valuta almeno 40 milioni di euro. Ecco perché i rossoneri hanno rispedito al mittente la proposta di Pellegrini più 10 milioni di euro recapitata da Torino, ma la Juve è pronta al rilancio.

Calciomercato Juventus, le due contropartite per Thuram

Giuntoli vuole accontentare Allegri che ha individuato in Thuram il rinforzo giusto per la metà campo bianconera.

Così oltre a Pellegrini, al Nizza potrebbe essere proposto anche De Winter: il giovane centrale belga piace alla società francese e la Juve potrebbe approfittare di questo per strappare il sì a Thuram. Dalla Continassa, infatti, potrebbe partire una nuova proposta per il 22enne centrocampista: Pellegrini e De Winter più un conguaglio economico per provare ad arrivare alle richieste del Nizza e portare il figlio d’arte in Italia.

Su Thuram si è parlato negli ultimi giorni anche di un interessamento dell’Inter più per il futuro però: Allegri, invece, lo vuole subito e la Juve è pronta all’all-in per accontentare il proprio tecnico.