Scontro totale col club: rifiuta di allenarsi, vuole la cessione

Le ultime di calciomercato Roma mettono in evidenza la mossa del calciatore per spingere il club a vendere il suo cartellino. Ecco tutti i dettagli

Due attaccanti per Mourinho, è questo l’obiettivo della Roma. Uno esperto, in queste ore è tornato in auge il nome di Zapata, e uno molto giovane.

Per quanto riguarda l’attaccante giovane e di grande prospettiva, il prescelto è ormai noto: Marcos Leonardo.

Il classe 2003 vuole a tutti i costi la Roma, come scritto ieri da Calciomercato.it e confermato da ‘Globo’ in queste ore. La testata brasiliana parla in sostanza di ‘scontro’ tra l’attaccante e il Santos.

Marcos Leonardo sta forzando la mano per realizzare il suo ‘sogno’. Ieri si è presentato al centro sportivo rifiutandosi poi di scendere in campo per la seduta di allenamento. Il ventenne vuole che la trattativa giunga al traguardo, vuole essere ceduto ai giallorossi che negli ultimi giorni hanno alzato l’offerta al Santos a 12 milioni di base fissa più bonus per un totale intorno ai 6 milioni.

Il Santos non vuole privarsi di Marcos Leonardo, considerato che – in ottica salvezza – sta già per cedere un attaccante, ovvero Deivid Washington al Chelsea, però la proposta di Tiago Pinto e soci è molto convincente. Poi c’è, appunto, la forte volontà del ragazzo – a cui era stata promessa la cessione in sede di rinnovo – di fare il salto in Europa. Per questi motivi c’è sempre fiducia sulla riuscita dell’operazione, agenti e intermediari sono al lavoro per trovare una quadra definitiva col Santos.