Roma, esplode la bomba Mourinho: “Non sono contenti”

Continuano a far discutere le dichiarazioni di José Mourinho, allenatore della Roma. E le critiche non mancano

L’intervista rilasciata ieri da José Mourinho ha, inevitabilmente, lasciato strascichi. Le parole sulla finale di Europa League persa contro il Siviglia, e il mancato appoggio della società, e sul mercato continuano a far discutere.

Come al solito, lo ‘Special One’ non le ha mandate a dire neanche questa volta. “Se mi chiedi quale sia stata in due anni e due mesi di Roma la cosa che mi ha fatto sentire più fragile, la cosa più triste, è stata non essere appoggiato dalla società in una situazione del genere”, le sue parole sul post finale di Budapest. Sul calciomercato in entrata, poi, è stato ancora più netto.

“Anche se la settimana prossima arrivasse Mbappe sarebbe comunque in ritardo. Dopo 28 giorni di lavoro, 31 allenamenti e 6 partite, in tutto 37 sedute, più riunioni di analisi tattica e altro, non avere un attaccante è un problema“. Nel frattempo, la Roma continua a lavorare per Marcos Leonardo del Santos, mentre per Marko Arnautovic del Bologna la strada è in salita. Nelle ultime ore, invece, sono stati proposti ai giallorossi, Luis Muriel e Duvan Zapata, entrambi in uscita dall’Atalanta.

“Friedkin scontenti di Mourinho”: Focolari sgancia la bomba

Le reazioni non sono mancate, così come le critiche piovute addosso a José Mourinho, alla terza stagione sulla panchina della Roma. “Se devo essere sincero, Mourinho mi sembra un allenatore sul viale del tramonto – le parole del giornalista Tony Damascelli a ‘Radio Radio’ – Un uomo che fa considerazioni diverse rispetto a prima. È un uomo da combattimento, non da diplomazia”. Furio Focolari, invece, si focalizza sulle considerazioni della proprietà sull’allenatore lusitano: “Siamo sicuri che i Friedkin siano contenti di Mourinho? Secondo me, no. A parte le due finali, non ha portato soldi alla società. Ma se parli di Mourinho in un certo modo, gli insulti si sprecano”. Le discussioni continuano, il pane quotidiano dello ‘Special One’.