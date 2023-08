Lukaku alla Juve, arriva la prima ‘ufficialità’

Il Chelsea ha lanciato il comunicato ufficiale per l’assegnazione dei numeri di maglia della nuova stagione, ma Lukaku non figura e conferma le voci di mercato

Continuano a tenere banco le voci sul possibile trasferimento di Romelu Lukaku alla Juventus dopo la clamorosa rottura con l’ormai ex squadra Inter e le continue pressioni rivolte al Chelsea, società cedente.

Le due parti stanno infatti trattando da diverse settimane nel tentativo di raggiungere una quadra che possa inserire non soltanto il cartellino del centravanti belga ma anche quello del serbo Dusan Vlahovic, sul quale è caduto il profondo interesse da parte di Mauricio Pochettino e della dirigenza londinese.

Questi ultimi sperano di poter chiudere l’affare il prima possibile e lasciar andare colui che nel giro degli ultimi due anni è stato un vero e proprio peso. Certo è che la Juventus sia stata più brava a tendere la mano al Chelsea, piuttosto che il contrario: la distanza c’è ancora ma si accorcia, lentamente, verso la meta finale.

Lukaku tagliato fuori dalla lista del Chelsea: è senza numero di maglia e la Juve ‘accorcia’

Intanto i ‘Blues’ continuano a lanciare segnali importanti, fronte mercato e fronte preparazione alla nuova stagione di Premier League.

Nell’attesa che venga disputata la prima partita ufficiale della stagione, il club ha infatti diramato il comunicato ufficiale grazie al quale si viene a conoscenza di tutti i numeri di maglia assegnati sia ai calciatori già in rosa che quelli appena arrivati. Passo obbligato.

Tra questi non figura Lukaku. Il centravanti, finora privo di numero di maglia per ovvi motivi, non sarebbe proprio stato inserito nella lista. Ennesimo importante indizio che rafforza le voci sul trasferimento del calciatore verso nuovi lidi. Potenzialmente proprio verso la Juventus che aspetta di poterlo accogliere, al netto degli ultimi dettagli da rivedere in merito all’inserimento della controparte cash da parte del Chelsea per lo scambio con il cartellino di Vlahovic.