Inter beffata, l’attaccante ha un nuovo accordo

Inter, che beffa per i nerazzurri: l’attaccante nel mirino del club ha trovato in queste ore un nuovo accordo. Tutti i dettagli

E’ un mercato complesso quello delle squadre italiane, costrette a cessioni onerose prima di poter investire liberamente in entrata. Anche per la finalista di Champions League è così, costretta a dover lasciar partire a caro prezzo Onana, per poi dare spazio ai colpi per rinforzare nuovamente la rosa.

Il portiere nerazzurro ha rappresentato la cessione più remunerativa di questa estate, ma a lasciare il club sono stati in tanti: Brozovic, Dzeko, Lukaku, Skriniar, D’Ambrosio, Handanovic, Gagliardini, tra i big che non vestiranno più la maglia nerazzurra. Se per la porta le trattative si sono finalmente sbloccate, portando a Sommer (ufficiale) e Audero (lo sarà nelle prossime ore) e a centrocampo a Frattesi (ufficiale) e Samardzic (affare in chiusura), per l’attacco non basta il solo arrivo di Thuram.

Simone Inzaghi necessita di almeno un ulteriore rinforzo dato il quadruplo impegno di questa stagione per la sua squadra: Serie A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Un numero importantissimo di partite, che non potrà essere affrontato solamente col già citato figlio d’arte, Lautaro Martinez ed un Correa ai ferri corti.

Inter, salta l’attaccante: trovato un nuovo accordo

E’ per queste ragioni che la dirigenza interista ha iniziato una lunga ricerca per il famigerato attaccante che dovrà indossare la maglia nerazzurra. Dopo il “tradimento” di Lukaku ed il sorpasso dell’Atalanta per Scamacca, che ha ormai firmato per la Dea, la caccia è proseguita.

Come raccontato nella giornata di ieri, il primo obiettivo di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è Folarin Balogun e dietro di lui resta viva la pista Duvan Zapata. Dall’altra parte, Simone Inzaghi, non è mai apparso troppo convinto di questo piano, esprimendo la sua preferenza per Alvaro Morata.

Proprio l’attaccante spagnolo, accostato anche alla Roma nelle scorse settimane, avrebbe però preso una decisione differente in queste ore. A lungo riavvicinato all’Italia, l’ex Juve ha scelto di rimanere all’Atletico Madrid dopo un lungo colloquio con il proprio allenatore, Diego Simeone, e la dirigenza nel club spagnolo.

L’accordo tra il giocatore e la società dovrebbe portare ad un prolungamento contrattuale fino al 2027, andando così definitivamente a spegnere ogni tipo di trattativa con la nostra Serie A. Fin qui, nessun club italiano si era mostrato disposto a versare i 21 milioni della clausola rescissoria e, dalle prossime ore, sarà impossibile qualsiasi tipo di avvicinamento all’attaccante.

Il futuro di Morata è dunque segnato, mentre quello del centravanti dell’Inter resta ancora un mistero. Le forze si riconcentreranno su Balogun, ma la concorrenza del Monaco spaventa i nerazzurri, che dovranno accelerare per evitare un’ulteriore beffa di mercato.