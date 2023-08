Balogun verso l’Inter grazie ad una novità, ma poteva giocare con un altro club di Serie A

Folarin Balogun è stato scelto dall’Inter e l’affare potrebbe chiudersi grazie ad un’importante novità: spunta anche un retroscena su un altro club di Serie A

Dopo gli addii di Dzeko e Lukaku, con quest’ultimo ancora in trattativa con la Juventus per un trasferimento che sa ancora di clamoroso, l’Inter si è mossa sul mercato per cercare il sostituto e, per diversi giorni, è stato Gianluca Scamacca il nome in pole.

L’offerta nerazzurra, però, è stata superata da quella dell’Atalanta, che ha saputo sfruttare il momento opportuno per strappare l’ex centravanti del Sassuolo alla concorrenza, anche quella della Roma. I bergamaschi hanno proposto 32 milioni di euro, cifra che l’Inter non era intenzionata a raggiungere per il classe 1999.

Da qui, l’intenzione di puntare su un altro profilo, quello che da diverse settimane è stato accostato al club del patron Zhang: Folarin Balogun. L’attaccante americano è finito in orbita interista, nonostante Simone Inzaghi avesse espresso da tempo la sua preferenza per Alvaro Morata. Accantonata anche l’idea che porta allo spagnolo, l’affare per il classe 2001 potrebbe vivere un’importante accelerata e raggiungere la chiusura.

Balogun si avvicina all’Inter, merito di un dettaglio: spunta un retroscena di mercato

Come detto, la dirigenza dell’Inter sembra ormai aver scelto definitivamente il nome di Balogun per rinforzare un attacco ora composto da capitan Lautaro Martinez, il neo arrivato Thuram ed un Correa sempre più ai margini, ma difficile da cedere.

Come raccontato anche negli scorsi giorni qui su Calciomercato.it la richiesta dell’Arsenal è di circa 40 milioni di euro per il centravanti autore di 22 gol nell’ultima stagione in prestito al Reims. Una cifra importante, che non avrebbe inizialmente scoraggiato, in passato, anche un altro club di Serie A.

Anche il Napoli, infatti, aveva avviato un sondaggio per Folarin Balogun e si era interessato al giocatore come rinforzo offensivo. Contatti che, però, non hanno portato ad una vera e propria trattativa, permettendo così all’Inter di presentarsi alla porta dei Gunners con più convinzione ed un’offerta ufficiale.

E, a proposito di offerta, è proprio una novità di queste ore che potrebbe sbloccare la trattativa. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, l’affare tra Inter e Arsenal può chiudersi per una cifra complessiva tra i 30 e i 35 milioni di euro e l’aggiunta di una cospicua clausola di rivendita del calciatore.

Una richiesta da parte del club di Premier League che i nerazzurri vorrebbero accontentare, desiderosi di completare una volta per tutte l’acquisto della propria punta, a meno di 3 settimane dall’inizio del calciomercato. Il giocatore, inoltre, vuole solo l’Inter e sta spingendo da tempo, ormai, per ultimare il suo trasferimento. Una volontà ferrea, con tanto di indizi social, come la storia su Instagram che lo ritraeva impegnato a guardare vecchi video di Ronaldo Il Fenomeno in maglia Inter.

Quella della rivendita, come detto, potrebbe presto trasformarsi in una svolta definitiva, che permetterebbe all’a.d. Giuseppe Marotta e al d.s. Piero Ausilio di completare l’acquisto e potersi così concentrare su ulteriori colpi per rinforzare una rosa candidata a lottare per lo Scudetto.