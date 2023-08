Lukaku bersaglio nerazzurro: “Uno come lui meglio non sia all’Inter”

Massimo Moratti vede un’Inter da scudetto ma non risparmia un attacco a Romelu Lukaku: “Sono delusissimo”

Un attaccante per lottare per lo scudetto, ma anche il ‘tradimento’ di Lukaku. Massimo Moratti ne ha parlato a ‘notizie.com’, in un’intervista in cui non ha risparmiato bordate all’attaccante belga.

Proprio l’attacco è il reparto che ha bisogno di nuova linfa: “Abbiamo perso Dzeko, non sarà facile sostituirlo – dice l’ex presidente nerazzurro -. Ci manca un bell’attaccante per completare la rosa e dare l’assalto allo scudetto”.

Un attacco che avrebbe potuto essere Lukaku, ma non lo è stato: “Quello che ha fatto non mi è piaciuto, come non è piaciuto ad ogni tifoso. Sono rimasto delusissimo dal suo atteggiamento, meglio che non sia all’Inter uno così. Non ci si comporta in quel modo”. Un attacco in piena regola contro chi ha giurato amore ai colori nerazzurri, ma intanto sta trattando con la nemica giurata di ogni interista, la Juventus.

Inter, Moratti: “Abbiamo tutto per vincere”

Massimo Moratti non si nasconde e non nasconde le ambizioni dell’Inter. Pur dicendo di non voler dare ulteriori pressioni ad allenatore e squadra, l’ex numero uno del club lombardo vede lo scudetto come obiettivo per Inzaghi.

“Il prossimo anno abbiamo tutto per fare bene – afferma a ‘notizie.com’ – e andare a vincere. Noi e il Napoli siamo lì, ma serve fare qualcosa in più”.