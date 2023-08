Xavi sblocca il mercato della Juve: lo manda da Allegri

Le ultime settimane di mercato dovranno, giocoforza, far registrare un’accelerata da parte della Juventus che potrebbe chiudere più di una trattativa

Dall’arrivo di Cristiano Giuntoli a Torino, la Juventus ha acquistato il solo Weah e in attesa di capire quale sarà il futuro di Vlahovic, c’è da cedere diversi elementi in uscita mentre si lavora anche ai colpi in entrata.

La sessione estiva di calciomercato sta per entrare nella sua fase più concitata e in questo scenario potrebbe registrarsi anche una decisa accelerata da parte della Juventus. Finora i bianconeri si sono “limitati” a confermare Milik e a ingaggiare Weah dal Lille. Due colpi in entrata, poco per una squadra a caccia di riscatto dopo una stagione da dimenticare sotto tutti i punti di vista.

La Juventus dovrà, giocoforza, accelerare su più fronti, al di là della situazione legata a Vlahovic e Lukaku. Giuntoli, infatti, sarà impegnato anche in quelle che potrebbero essere definite operazioni “di contorno”, ma che potrebbero comunque rivelarsi funzionali al progetto bianconero e preziose nel corso della stagione. Uno scenario in cui potrebbe rientrare la trattativa per Clément Lenglet, difensore francese classe ’95 di proprietà del Barcellona, ma ai margini del progetto tecnico del club catalano. Legato ai blaugrana da altri tre anni di contratto, è in uscita e potrebbe finire alla Juventus.

Calciomercato Juventus, per la difesa spunta Lenglet

Nelle scorse settimane per Lenglet si era ipotizzato un ritorno al Tottenham dopo la parentesi in prestito della scorsa stagione (per lui 35 partite con la maglia degli Spurs e anche un gol in Champions League), ma non se n’è fatto più nulla.

E così, quando mancano poche settimane alla fine del calciomercato estivo, il Barcellona ha necessità di piazzare Lenglet, prelevato nel 2018 dal Siviglia per circa 35 milioni di euro. La Juventus sarebbe sulle tracce dell’ex Nancy che resta ancora nel mirino del Tottenham e in passato accostato anche al Napoli.

La Juventus starebbe studiando la situazione: l’ipotesi è quella di una offerta di prestito con opzione di riscatto, mentre il Barcellona preferirebbe cederlo a titolo definitivo già quest’estate. Se, però, col passare dei giorni le chance di cedere Lenglet a titolo definitivo dovessero ridursi ulteriormente, a quel punto il club catalano potrebbe aprire ad una cessione in prestito, a patto che la Juventus si faccia carico dell’ingaggio percepito dal difensore francese, ormai ai margini del progetto tecnico di Xavi.