Vincenzo Italiano, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha vissuto una stagione importante. Da giocatore ha fatto una carriera di buon livello.

La Fiorentina, nell’ultima stagione, ha avuto alti e bassi chiudendo all’ottavo posto; molto meglio il percorso nelle coppe dove i viola sono riusciti ad arrivare in finale sia di Coppa Italia sia di Conference League. Il problema, per la squadra e per i tifosi, è che Cabral e compagni non sono riusciti ad alzare nessun livello.

I ragazzi di Vincenzo Italiano, per quanto riguarda la Coppa Italia, erano anche passati in vantaggio salvo poi essere rimontati dall’Inter di Inzaghi; grande protagonista, nella serata dell’Olimpico, Lautaro Martinez. L’argentino ha realizzato una doppietta di pregevole fattura trascinando i suoi alla vittoria.

Non meno fortunata la Fiorentina per quanto riguarda la finale della Conference League; a Praga, il club viola ha visto sfumare la vittoria nei minuti finali del match. Sul punteggio di uno a uno (reti di Benrahma e Bonaventura) la retroguardia di Italiano si è fatta trovare scoperta lasciando lo spazio a Bowen di segnare il gol della vittoria. Il progetto viola, con la guida di Italiano, può regalare diverse soddisfazioni nel corso delle prossime stagioni.

In che ruolo ha giocato Vincenzo Italiano?

Da tecnico sta avendo una carriera in continua crescita grazie, soprattutto, alle sue idee molto propositive; come calciatore, invece, era un centrocampista centrale con la possibilità di essere impiegato anche come mediano davanti alla difesa. Amava gestire tempi e ritmi di gioco e riusciva ad essere particolarmente preciso grazie ai suoi lanci lunghi.

Centrocampista dinamico, con buon senso della posizione e con la giusta cattiveria agonistica, Vincenzo Italiano aveva tra le sue caratteristiche principali il tiro dalla distanza. In mezzo al campo sapeva imporsi grazie alla sua incredibile qualità tecnica.

In che squadra ha giocato Vincenzo Italiano?

Passiamo, ora, alle squadre in cui ha militato Vincenzo Italiano; l’attuale tecnico della Fiorentina, ha iniziato a giocare a Ribeira. Una prima delusione arriva quando viene scartato ad un provino con il Torino perché non considerato fisicamente idoneo.

Una prima svolta arriva quando si trasferisce al Verona dove gioca dal 1996 al 2005 e vive, dal punto di vista realizzativo, l’esperienza più prolifica della sua carriera. Con il Verona vince il campionato di Serie B ma, nella stagione del ritorno nel massimo campionato italiano, subisce un grave infortunio ai legamenti del ginocchio. Problema che, inevitabilmente, lo condiziona.

Dopo una piccola parentesi al Genoa torna al Verona; con i rossoblù le cose non sono andate come previsto anche per una difficoltà tattica che non gli hanno permesso di rendere come avrebbe voluto. Nel 2007 si trasferisce al Chievo Verona potendo tornare a calcare i campi del massimo campionato italiano; esperienza di alti e bassi con una retrocessione, l’immediata risalita in Serie A e una salvezza.

Le ultime esperienze da calciatore le ha vissute a Padova, Perugia e Lumezzane; possiamo dire come non abbia mai avuto l’occasione di fare il salto di qualità andando ad imporsi in una big. Nonostante questo, però, la carriera di Italiano come calciatore è stata di buon livello.

Quanti titoli ha vinto Vincenzo Italiano da giocatore?

A livello di Palmares, Vincenzo Italiano non ha una ricca bacheca; l’attuale tecnico della Fiorentina, infatti, ha vinto due volte il campionato di Serie B. La prima con il Verona nel 1998/1999 e la seconda, con il Chievo Verona, nel 2007/2008.

Bacheca, dunque, non ricchissima quella di Vincenzo Italiano nella sua carriera da calciatore; la speranza, per i tifosi della Fiorentina, è che l’allenatore possa regalare una gioia (a livello di trofei) al proprio pubblico. Nella scorsa stagione, come detto, il club viola ha perso sia la Coppa Italia sia la Conference League; l’obiettivo è quello di tornare in una finale con la speranza che possa andare diversamente dalle ultime.