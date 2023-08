Rudi Garcia, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Il Napoli, dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione, ha cambiato guida tecnica affidandosi a Rudi Garcia.

Nella scorsa stagione, il Napoli ha vinto lo scudetto dopo un dominio iniziato alla prima giornata; il club partenopeo ha espresso un gioco capace di entusiasmare in Italia e, per una buona parte, anche in Europa.

Gioco verticale, continui movimenti, ricerca della profondità e voglia di avere sempre il controllo del pallone; gran parte del merito è stato, senza ombra di dubbio, di Spalletti capace di costruire una squadra che lo ha seguito in tutto e per tutto.

L’addio del tecnico, alla fine della stagione, è stato colmato dall’arrivo di Rudi Garcia; il nuovo allenatore torna in Serie A dopo l’esperienza vissuta sulla panchina della Roma. A distanza di anni, con un bagaglio superiore, la voglia è quella di far vedere le proprie capacità su una panchina come quella del Napoli che vuole continuare a vincere.

In che ruolo ha giocato Rudi Garcia?

Da giocatore, Rudi Garcia ha giocato da centrocampista avanzato e, nel corso della sua carriera, ha realizzato sette gol e un assist.

Purtroppo la sua carriera è stata costellata da una serie di problemi fisici che lo hanno costretto ad appendere gli scarpini al chiodo a soli ventotto anni. Si può definire, dunque, una carriera decisamente sfortunata quella di Rudi Garcia da giocatore

In che squadre ha giocato Rudi Garcia?

Passiamo, ora, alle squadre in cui ha militato Rudi Garcia in una carriera (come detto) decisamente sfortunata. L’attuale allenatore del Napoli ha iniziato nel Lilla dove si è tolto una bella soddisfazione andando a segnare contro il PSG.

La successiva esperienza è stata al Caen prima di trasferirsi nel Martigues; come abbiamo precedentemente sottolineato una serie di infortuni, sia alla schiena che al ginocchio, gli hanno impedito di continuare a giocare costringendolo al ritiro.

Quanti titoli ha vinto Rudi Garcia da giocatore?

Una bacheca non ricca di trofei quella di Rudi Garcia; il suo palmares, da giocatore, non porta nessun titolo mentre da allenatore ha avuto la fortunata di alzare un campionato francese e una coppa di Francia con il Lilla.

Le soddisfazioni personali, dunque, le sta avendo da allenatore e ora spera di regalare altre gioie anche ai tifosi del Napoli.

L’obiettivo del tecnico, infatti, è quello di confermare il dominio partenopeo in Serie A e provare ad arrivare in fondo sia in Coppa Italia sia in Champions League nonostante le difficoltà della massima competizione internazionale sono infinite.