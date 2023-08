Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 7 agosto 2023

‘La Gazzetta dello Sport’ apre con ‘Juve, tutto per Max’ con la foto di Allegri in prima pagina: ‘il club tratta Lukaku per far felice il tecnico però vuole partire forte altrimenti può saltare’. Poi ‘Giallo Romelu’ con la smentita della Juve sui contatti già a marzo. Poi ancora ‘Derby, Inter avanti’ è il confronto tra le due milanesi con i nerazzurri che provano a offrire 35 milioni per Balogun. Di spalla ‘Natan ci crede’.

Su ‘Il Corriere dello Sport’ invece ecco a piena pagina l’esclusiva a José Mourinho: “È la mia seconda vita”. Tanti temi toccati dall’allenamento della Roma, dal mercato agli arbitri e non solo. Il portoghese smentisce la ‘guerra’ con Tiago Pinto, poi torna sul caso Taylor e la ‘tristezza’ di non aver avuto il sostegno della società. Poi in fondo ‘Lukaku-Juve sprint in 48 ore’, ‘Zielinski al bivio, obiettivo Koop’.

Su ‘Tuttosport’ invece spazio in prima pagina a ‘Fanta Ganna’, con l’azzurro che compie l’ennesima impresa ed entra nella storia deld ciclismo. In testa invece ‘Lukaku, assist Bayern’ con i tedeschi che tornerebbero sul serbo offrendo addirittura Goretzka e Gravenberch. In fondo ‘Toro, almeno ecco Vlasic’, ‘Zhang ora cerca i soldi per Balogun, Milan, c’è de Roon’, ‘City: PepperePep. Rigori a Wembley e rivincita Arsenal’ e poi ‘Bagnaia, secondo mondiale?’

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 7 agosto 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Su ‘Sport’ la prima pagina apre con ‘Bloqueo total’, ovvero blocco totale, sulla questione Dembele che è tornato da Parigi e si allena di nuovo col Barcellona. I blaugrana vogliono massimizzare dalla cessione al PSG. E poi in fondo occhio alla ‘Ofensiva para fichar a Mbappe’ da parte del Real Madrid. Invece il ‘Mundo Deportivo’ apre con ‘Pulso’ in relazione alla situazione Bernardo Silva. Il Barcellona ha presentato una prima offerta, rifiutata dal City.