Milan nerazzurro: l’ultimo regalo a Pioli sorprende i tifosi

Porte girevoli in casa Milan: per un centrocampista che esce potrebbe arrivarne un altro. Tutto è legato alla situazione di Rade Krunic

C’è anche Rade Krunic tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato durante la quale i rossoneri hanno cambiato tanto. E c’è già il possibile sostituto.

Non c’è solo Nico Dominguez del Bologna tra i giocatori che potrebbero prendere il posto di Rade Krunic nel centrocampo del Milan. Il club rossonero si guarda intorno per individuare il potenziale sostituto del centrocampista bosniaco che nelle prossime settimane potrebbe svestire la maglia del Milan. L’ex Empoli avrebbe già trovato un accordo di massima con il Fenerbahçe, ma non c’è ancora l’intesa tra i due club.

La società turca, infatti, mette sul piatto un’offerta inferiore a quella da 10 milioni, cifra richiesta dal Milan per far partire il classe ’93, legato al Diavolo da altri due anni di contratto. Una situazione in divenire, perché nel corso della prossima settimana il club turco potrebbe rifarsi avanti, avvicinandosi alla richiesta del Milan sul fronte economico, arrivando così ad un possibile accordo tra le parti.

Calciomercato Milan, il sostituto di Krunic può arrivare da Bergamo

E in questo scenario spunta un’altra possibile alternativa per sostituire Rade Krunic: si tratta di Marten de Roon, classe ’91 di proprietà dell’Atalanta con cui ha un solo altro anno di contratto.

Nel caso in cui la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce dovesse concretizzarsi, l’olandese potrebbe essere il profilo giusto per rimpiazzarlo. Ha un contratto in scadenza con l’Atalanta che – in virtù di ciò – potrebbe cederlo a condizioni economiche relativamente vantaggiose (la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni, ma il Milan conta di ingaggiarlo a meno). Tutto, dunque, è legato al possibile affare con il Fenerbahce che potrebbe sbloccarsi già la prossima settimana.