Milan: riecco Leao, le ultime su Krunic e Messias

Le ultime dal centro sportivo di Carnago, dove si sta allenando la squadra di Stefano Pioli alla vigilia del derby

Ultimo allenamento in vista del derby di Milano. La squadra di Stefano Pioli si è ritrovata a Carnago, alle 17.00, un orario insolito rispetto alle abitudini, per preparare la sfida di domani contro l’Inter.

C’è chiaramente attesa per capire se Rafael Leão sarà in campo a guidare il Milan in un’insperata rimonta. Il portoghese, come possono testimoniare le immagini raccolte da Calciomercato.it, ha iniziato a lavorare con il resto del gruppo. L’ex Lille lo aveva fatto anche ieri, senza però giocare la partitella finale. Le sensazioni sono più che positive e salvo clamorosi colpi di scena, Leao domani sarà in campo dal primo minuto.

Ha buone possibilità di farlo anche Rade Krunic. Il bosniaco ieri aveva svolto un lavoro personalizzato, propedeutico al ritorno in gruppo di oggi. Tutto confermato, l’ex Empoli ha iniziato il lavoro con la squadra, ed è pronto a giocare al fianco di Sandro Tonali. Junior Messias, dopo aver svolto la prima parte con il gruppo, ha fatto lavoro differenziato.

Buone notizie per Alessandro Florenzi che si è allenato insieme al gruppo. Ovviamente, assente Ismael Bennacer, che ha chiuso anzitempo la stagione.