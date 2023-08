Vuole solo il Milan: cessione stoppata e doppio intrigo

Dopo aver piazzato otto acquisti, il club rossonero si prepara a completare l’organico con gli ultimi colpi

Assoluto protagonista sul mercato italiano, il Milan non ha ancora esaurito le operazioni in entrata. Dopo aver annunciato ufficialmente l’arrivo di Yunus Musah, infatti, il centrocampo rossonero potrebbe subire ulteriori modifiche da qui al prossimo 31 agosto, a seconda anche dalle offerte che verranno formulate al club.

Un calciatore che sino ad oggi ha attirato diversi sondaggi, ma sul quale Stefano Pioli ha dimostrato di voler puntare tanto, ad esempio, è Rade Krunic. Sul centrocampista bosniaco, in particolare, nelle ultime settimane si è fatto vivo l’interesse da parte del Fenerbahce. Una pista che troverebbe il gradimento da parte del calciatore, ma che sino a questo momento non si è ancora del tutto scaldata.

La prima offerta da 5 milioni di euro presentata dai turchi al Milan, infatti, è stata ritenuta troppo bassa rispetto ai 15 milioni chiesti per il cartellino. Per questa ragione, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Fenerbahce avrebbe successivamente offerto 13 milioni al Bologna per Nico Dominguez. L’argentino, individuato dai rossoneri come prima alternativa in caso di addio di Krunic, non avrebbe dunque dato il via libera alla cessione proprio per aspettare un possibile incastro futuro per approdare alla corte di Stefano Pioli.