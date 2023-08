Inter, ecco Sommer: “Non vedo l’ora di giocare a San Siro”. E su Inzaghi…

Il portiere svizzero Yann Sommer è ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il lungo corteggiamento di nerazzurri ha portato i frutti sperati e la Benamata ha così finalmente l’erede di Andrè Onana

L’estremo difensore ex Bayern Monaco ha firmato un contratto triennale con la società di Viale della Liberazione. Simone Inzaghi ha quindi il suo nuovo titolare tra i pali.

Sommer passa all’Inter per 6 milioni di euro, per un contratto che termina del 2026. La telenovela dei pali della formazione meneghina ha quindi scritto la sua parole fine. Ai microfoni ufficiali della società, quelli di Inter TV, il portiere passato in Baviera e anche ex Monchengladbach ha lasciato le proprie prime parole da nuovo giocatore nerazzurro.

Il portiere nel corso di questo mercato non ha mai nascosto la voglia di provare l’esperienza in Serie A e con L’Inter. Ne spiega quindi il motivo: “Sono diverse le ragioni che mi hanno spinto a venire all’Inter: questo è un club importante a livello italiano e mondiale, con una grande tradizione. – Per poi aggiungere – Giocare in una squadra come l’Inter rappresenta una nuova sfida nella mia carriera. Non vedo l’ora di giocare a San Siro per vedere i tifosi e vivere l’atmosfera di Milano: è bello essere qui”. C’è spazio ovviamente anche per un commento sul nostro campionato, la Serie A, una novità assoluta per Sommer: “Sono impaziente di sfidare nuovi avversari e nuovi attaccanti con l’Inter, sperando di ottenere grandi successi in stadi che non conosco: per me è tutto nuovo”.

Calciomercato Inter, arriva Sommer: “Sono un portiere moderno, mi piace la costruzione dal basso di Inzaghi”

Yann Sommer nella breve intervista lascia lo spazio per descrivere al meglio le proprie caratteristiche tecniche. Non prima di aver però lanciato un messaggio ai tifosi nerazzurri.

Su Inter TV, viene chiesto al portiere svizzero che cosa rappresenta per lui la nuova maglia, ricca di storia tra i pali: “Significa molto per me, è una cosa che mi rende orgoglioso. Sono tanti i portieri leggendari che hanno giocato qui: sono impaziente di indossare questa maglia e giocare a San Siro davanti ai tifosi“; e il successivo messaggio ai fans: “A loro voglio dire questo: sono felice di essere qui e orgoglioso di giocare per l’Inter, non vedo l’ora di incontrarvi e sentire la grande forza che trasmettete allo stadio”.

Ma quali sono le caratteristiche del portiere ex Bayern? E’ lui stesso a spiegarlo: “Sono un portiere esplosivo, cerco di essere coraggioso aiutando i miei compagni anche nel gioco con i piedi, diventando un’opzione in più per loro quando il pallone è nella nostra metà campo. Cerco di trasmettere loro fiducia e calma, cercando di rimanere sempre costante”. Sommer, a discapito della carta d’identità non più verdissima, è un portiere moderno che sa usare molto bene i piedi. Spiega: “E’ una delle ragioni per cui sono contento di poter giocare nell’Inter. Simone Inzaghi è un allenatore che ama la costruzione dal basso, l’ha dimostrato nelle ultime stagioni. Questo è il mio stile di gioco, mi piace essere un’opzione in più per il gioco della squadra e affrontare la pressione degli avversari”.