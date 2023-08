Calciomercato Cagliari, colpo europeo: il bomber sta per firmare, Ranieri decisivo

Il Cagliari punta un grande campione in attacco, con la presenza di Claudio Ranieri che sicuramente può essere decisiva.

Il ritorno del Cagliari in Serie A è stato accolto con gioia da tutta Italia, in quanto nella massima categoria ci sarà un’altra squadra capace di vincere lo Scudetto. Il titolo non sarà di certo l’obiettivo dei sardi per la prossima stagione, ma Claudio Ranieri sogna comunque in grande.

Il tecnico romano è esperto in imprese impossibili, come quando garantì al Leicester lo storico titolo del 2016. Ora però il suo Cagliari ha bisogno di rinforzare l’attacco, con la scelta del prossimo centravanti che fa sognare i tifosi essendo un grande cannoniere di livello internazionale.

Petkovic verso Cagliari: i sardi provano a chiudere la trattativa

L’attaccante dei sogni di Claudio Ranieri è l’attaccante croato Bruno Petkovic, uno di quei giocatori che è stato determinante per la Croazia negli ultimi Mondiali in Qatar. In campo ha dimostrato di essere molto maturato rispetto ai suoi esordi in Itali, con le reti che sono sempre arrivate con il contagocce.

La sua esperienza migliore era stata nel 2016-17 con la maglia del Trapani, dove segnò 10 reti, ma i successivi fallimenti a Bologna e a Verona lo hanno riportato in Croazia. Con la Dinamo Zagabria si è trasformato e il gol ai quarti di finale contro il Brasile nel Mondiale di Qatar 2022 lo ha fatto entrare nella storia. Tuttosport conferma che la trattativa è ben avviata e la presenza di Ranieri può essere decisiva per la sua buona riuscita.