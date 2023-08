Zaniolo, assist dal fair play finanziario: corsa a due per riportarlo in Serie A

Zaniolo continua ad essere al centro delle voci di mercato: l’offerta della Juventus, la risposta del Galatasaray. Milan alla finestra

Nicolò Zaniolo di nuovo in Italia. Se ne parla da tempo, anche se novità nelle ultime settimane non sono arrivate. Ora dalla Turchia rilanciano la pista che porta alla Juventus, società che da tempo è sulle tracce dell’ex calciatore della Roma.

Un interesse che non è mai scemato e che, nelle prossime settimane, potrebbe portare al riaccendersi della trattativa con i turchi. I bianconeri sanno che non sono soli: anche il Milan segue da tempo Zaniolo, mentre dalla Premier League c’è soprattutto il Newcastle ad interessarsi al calciatore di Massa Carrara, senza dimenticare la pista che porta in Arabia Saudita, nuova (e ricca) destinazione del calcio mondiale.

Proprio in merito al futuro di Nicolò Zaniolo arrivano gli aggiornamenti da parte del portale turco ‘hurriyet.com’, con la decisione presa dal Galatasaray sul 24enne italiano, che sottolinea la necessità di cedere un giocatore dopo i tanti acquisti per via del fair play finanziario.

Calciomercato Juventus, Zaniolo: il Galatasaray ha fissato il prezzo

Approdato nel club di Istanbul nello scorso febbraio, dopo la rottura del suo rapporto con la Roma, Zaniolo è legato ai giallorossi da un contratto fino al 2027 nel quale è presente una clausola da 35 milioni di euro.

Per strapparlo però alla squadra di Okan Buruk potrebbe bastare qualcosina in meno. Il portale, infatti, afferma che il Galatasaray è pronto a cedere Zaniolo davanti ad una proposta da trenta milioni di euro, senza bonus, considerando anche la percentuale che andrebbe poi alla Roma. Una cifra lontana da quella che, stando a quanto riporta la stessa fonte, avrebbe presentato la Juventus circa un mese fa: venti milioni più McKennie.

Da allora, i bianconeri non si sono fatti più avanti con nuovi rilanci, così come non sarebbero arrivate proposte dalle altre società interessate. Come detto il nome di Zaniolo piace anche al Milan, mentre due club inglesi (tra cui il Newcastle) e alcuni arabi avrebbero mostrato interesse sul suo conto. Per tutti c’è la richiesta del Galatasaray: con trenta milioni di euro l’affare si può fare.