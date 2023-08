Sorpresa Milan, ancora Lukaku: la cessione cambia tutto

Il club rossonero potrebbe tornare ad essere un’opzione concreta per l’attaccante belga, oltre alla Juventus

Rimane apertissimo il mercato in entrata del Milan, nonostante gli otto primi colpi già messi a segno. Il club rossonero attende infatti di riuscire a piazzare gli esuberi ancora rimasti a disposizione dell’organico allenato da Stefano Pioli, prima di tornare a caccia di nuove opportunità.

Un calciatore che non rientra ormai da tempo più nei piani futuri del club, è Divock Origi. Il centravanti belga, arrivato solamente un’estate fa a parametro zero dal Liverpool, non era stato nemmeno convocato da Pioli per prendere parte alla tournée rossonera andata in scena sino a pochi giorni fa negli Stati Uniti. Per l’attaccante sono arrivati diversi sondaggi soprattutto dall’estero, i quali non hanno però portato ad una trattativa avanzata sino a questo momento.

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, però, intorno al futuro di Origi vi sarebbe un’importante novità. L’ex Liverpool è infatti diventato un obiettivo della Fiorentina che vorrebbe fare un acquisto in avanti. Il club viola valuta dunque l’ingaggio del centravanti rossonero ma non solo, visto che ha pensato anche a M’Bala dello Spezia e a Duvan Zapata in uscita dall’Atalanta.

Calciomercato Milan, la cessione di Origi libera un posto in attacco

Con la cessione di Origi, il Milan potrebbe seriamente valutare l’inserimento di un altro calciatore nel reparto avanzato.

Il primo nome sul taccuino di Furlani e Moncada è stato a lungo quello di Mehdi Taremi, attaccante già trattato dai rossoneri con il Porto e il cui cartellino viene quotato intorno ai 20 milioni di euro. Il centravanti aveva già dato la sua disponibilità al trasferimento e non avrebbe problemi a riallacciare le trattative.

Attenzione poi a non escludere del tutto anche una possibile maxi sorpresa. Un altro attaccante che il Milan ha sondato nelle precedenti settimane è Romelu Lukaku. L’ex interista rimane in cima alle preferenze della Juve, frenata però dalla ferma volontà di Dusan Vlahovic a non lasciare i bianconeri. Dovesse ritrovarsi ancora al Chelsea tra 15/20 giorni, il belga potrebbe diventare una seria opzione con la formula del prestito con diritto.