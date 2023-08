Non passa le visite mediche, ritorno a sorpresa per l’ex Juventus

Brutta tegola per un giocatore ex Juventus che ora è pronto a tornare alla sua ex squadra dopo un clamoroso addio.

In questa sessione di mercato non stanno mancando i problemi poco prima della firma dei nuovi contratti. Lo sa bene il campione d’Europa 2021 Castrovilli che si sentiva ormai un prossimo giocatore del Bournemouth, ma non ha superato le visite mediche, dovendo così tornare alla Fiorentina.

Per lui dunque è un duro colpo, ma a centrocampo sono diversi i giocatori che stanno cercando una collocazione. Uno di questi ha passato una vita in bianconero, con la Juventus che è stata anche una delle tappe più importanti, e dopo poco tempo è già pronto a rivestire questi colori.

Pereyra torna all’Udinese: sfuma il Besiktas

Secondo quanto riportato dalle pagine del “Corriere dello Sport”, si è complicata e non poco la situazione che avrebbe permesso a Roberto Pereyra di passare al Besiktas. L’ex Juventus era ormai a un passo dal viaggio a Istanbul, ma alla fine non si è concretizzato più nulla e SportMediaset rilancia con una clamorosa alternativa.

Dopo un solo mese sarebbe proprio l’Udinese, la squadra con la quale ha terminato lo scorso campionato, a volerlo riprendere. Determinante è stata l’Inter in questo senso, con i nerazzurri che avevano pensato al Tucu per rimpiazzare Gagliardini, ma alla fine hanno chiuso l’affare con l’Udinese per Samardzic e dunque hanno dato modo ai friulani di poter valutare il ritorno di un giocatore molto gradito all’ambiente.