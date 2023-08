Vlahovic, dietrofront clamoroso dietro l’angolo: contatti interrotti col Chelsea

La trattativa con il Chelsea per lo scambio Vlahovic-Lukaku vive un momento di grosso stallo e i club hanno deciso di prendersi una pausa

In casa Juventus resta di grandissima attualità la questione attacco e lo scambio col Chelsea tra Vlahovic e Lukaku. È una questione ancora irrisolta, la trattativa va avanti anche se un po’ a rilento. Le parti fanno fatica a schiodarsi dalle proprie posizioni e anche il giocatore di certo non spinge.

Eppure il motivo dovrebbe paradossalmente far piacere ai bianconeri. Come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Vlahovic non vuole andare via dalla Juventus e non ha chiesto tantomeno la cessione. Il serbo ha scelto un anno e mezzo fa e nel frattempo non si è pentito, non ha cambiato idea e anzi è sempre più determinato a fare bene a Torino e vincere trofei. Anche senza coppe europee il suo orientamento non cambia. Il gol col Real Madrid, ma soprattutto l’esultanza in campo e sui social che è stata chiarissima: ‘Sono io il numero 9 della Juventus e voglio dimostrarlo’. Sembravano un po’ questi i contorni del suo gesto. Anche perché Vlahovic non vede l’ora di mettersi alle spalle l’ultima stagione travagliata da soli 14 gol in 42 partite, ma soprattutto i tanti infortuni. La pubalgia, al momento, sembra finalmente alle spalle e si prepara a una grande stagione.

Ma intanto Juventus e Chelsea continuano a lavorare, ma il punto reale è che non ci sono stati passi avanti. Secondo la rosea la differenza sostanziale è di circa 20 milioni di euro sul conguaglio a favore dei bianconeri. Decisamente non pochi. I due club si sarebbero presi addirittura qualche giorno di pausa per risentirsi la prossima settimana e provare a capire se ci sono ancora i margini per chiudere positivamente l’operazione. All’interno del Chelsea tra l’altro ci sarebbero due anime in questo momento e solo una spinge per Vlahovic.

E per accontentare la Juve, che è partita da 50 milioni ma non intenderebbe scendere sotto i 40. Il punto riguarda circa 10 milioni di bonus da inserire e le relative condizioni per raggiungerli, non tutte semplici. Così il Chelsea potrebbe arrivare a 25-30 milioni, ma appunto i bianconeri ne vogliono almeno 40. Altrimenti l’operazione rischia di avere ‘poco senso’. E nel frattempo i Blues non si sarebbero ancora fatti vivi col serbo classe 2000: lo farebbero solo dopo aver trovato l’accordo con la Juventus. In ogni caso, come detto, Vlahovic non ha chiesto la cessione anche se non si opporrebbe a un passaggio al Chelsea, consapevole che si tratti di una necessità del suo club. Anche se, a dirla tutta, la sua preferenza sarebbe al PSG che è l’unico ad averlo contattato. E che ovviamente gioca la Champions League. In ogni caso non chiuderà la porta ai Blues. E intanto in queste ore è circolata anche la possibilità che il Real Madrid torni su di lui in caso di mancato arrivo di Mbappe.