Svolta Salernitana, c’è l’accordo per il doppio colpo dalla Juventus

La Salernitana al lavoro per chiudere un doppio colpo dalla Juventus. Prossima settimana decisiva, tutti gli aggiornamenti

È entrato nel vivo anche il mercato della Salernitana di Paulo Sousa. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, il ds Morgan De Sanctis è ora al lavoro sui colpi in entrata.

In casa granata tiene banco anche la situazione legata al futuro di Dia: dopo avergli manifestato la massima vicinanza in questi giorni di difficoltà, la Salernitana spera di poter trattenere il suo bomber da qui alla fina della sessione estiva di calciomercato.

In entrata, invece, uno dei nomi più caldi è quello di Fabio Miretti dalla Juventus. Negli scorsi giorni, in conferenza stampa, De Sanctis è uscito allo scoperto: “Abbiamo le idee chiare. Siamo interessati a Miretti e ad altri calciatori. Vogliamo fare quattro o cinque operazioni in entrata, poi ci sono delle uscite da fare. È un lavoro complicato, ma sono fiducioso. La società ha già investito circa 20 milioni per riscattare Dia e Pirola, abbiamo rinnovato il contratto di Ochoa e preso Costil. La proprietà è forte e sta garantendo una crescita veloce e fatta per bene”. La prossima settimana potrebbe diventare decisiva per l’arrivo del talento bianconero. E non solo.

Calciomercato Salernitana, Miretti-Nicolussi Caviglia in arrivo

Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia sono attesi dalla Salernitana per la prossima settimana. C’è l’accordo con la Juventus per il prestito dei due centrocampisti.

Nicolussi ha vestito la maglia granata nella seconda parte dell’ultima stagione ed era seguito anche dal Frosinone. Il centrocampista avrebbe preferito giocarsi ancora le sue carte in bianconero, ma si va verso un nuovo prestito e il ritorno a Salerno. Paulo Sousa attende lui e Miretti.