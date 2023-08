Niente Inter, tutto fatto per Scamacca all’Atalanta

Gianluca Scamacca torna in Italia ma con la maglia dell’Atalanta: niente Inter, tutto fatto con la società bergamasca

Non sarà l’Inter la squadra che riaccoglierà in Italia Gianluca Scamacca. L’attaccante, in uscita dal West Ham, è in procinto di vestire la maglia nerazzurra dell’Atalanta.

Come anticipato da Calciomercato.it, i bergamaschi hanno piazzato l’affondo decisivo per l’ex bomber del Sassuolo. Affare da trenta milioni di euro circa, cifra necessaria per il sì al trasferimento da parte del club inglese. Il via libera anche da parte del calciatore desideroso di tornare in Serie A il prima possibile: Scamacca avrebbe preferito il trasferimento all’Inter, ma non ha detto no all’Atalanta, piazza dove avrebbe la certezza di rivestire un ruolo da protagonista.

L’affare è ormai alle battute finali con il calciatore che sabato sarà in Italia per sostenere le visite mediche e firmare poi il contratto che lo legherà alla società atalantina. Per l’Inter, invece, la caccia all’attaccante continua con Balogun e Beto tra i nomi ora in cima alle preferenze.