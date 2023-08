Gasperini, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

L’Atalanta, da quando è guidata da Gasperini, è diventata una squadra con uno status veramente importante per il massimo campionato italiano.

Nell’ultima stagione, l’Atalanta è arrivata al quinto posto andando ad ottenere la qualificazione alla prossima Europa League; una competizione dove la squadra cercherà di arrivare il più lontano possibile.

Il club, da quando è allenato da Gasperini, ha ottenuto uno status veramente importante ed è ormai una delle principali candidate a lottare per i primi posti.

Affrontare l’Atalanta non è per nulla semplice considerando l’aggressività del club bergamasco e la capacità di recuperare palla il prima possibile per poi trasformare l’azione da difensiva in offensiva.

Gasperini ha dato una precisa idea alla sua squadra e la voglia, soprattutto, di andare a dominare l’avversario indipendentemente dalla squadra che si ha di fronte.

L’Atalanta, grazie a questo allenatore, ha giocato diverse partite di livello scrivendo pagine importanti nella storia del calcio; l’obiettivo, nella prossima stagione, è quello di lottare per il quarto posto e fare un percorso europeo il più lungo possibile.

In che ruolo ha giocato Gasperini?

Prima di diventare tecnico, Gasperini è stato un giocatore; il ruolo era quello di centrocampista e, nel corso della sua carriera, ha anche avuto esperienze decisamente positive in termini realizzativi.

Una carriera che ha avuto molti importanti anche se, possiamo dire, come l’attuale tecnico dell’Atalanta abbia fatto meglio quando ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore riuscendo ad imporre le sue idee di gioco.

In che squadre ha giocato Gasperini?

Andiamo, ora, alle squadre in cui ha militato Gasperini; l’allenatore dell’Atalanta ha iniziato nella Juventus dove ha avuto l’onore di giocare con Paolo Rossi. Passa, poi, in prestito alla Reggina prima di fare ritorno in bianconero dove non riesce ad imporsi come avrebbe voluto. La successiva esperienza è a Palermo; nel club rosanero perde una finale di Coppa Italia ma, in totale, trova anche una buona continuità a livello di gol.

Cavese e Pistoiese le successive esperienze prima di trasferirsi al Pescara dove, con venticinque gol in totale, vive la sua miglior esperienza da un punto di vista realizzativo. Nel 1990 si trasferisce alla Salernitana dove, a fine stagione, deve affrontare la retrocessione in Serie C. La sua ultima esperienza calcistica è al Vis Pesaro.

Quanti titoli ha vinto Gasperini da giocatore?

Per quanto concerne il discorso relativo al palmares, Gasperini non ha una bacheca poi così ricca; da centrocampista, infatti, ha portato a casa un campionato di Serie B con il Pescara e un campionato di Serie C con il Vis Pesaro.

Anche da allenatore non è riuscito a levarsi grande soddisfazioni; l’esperienza all’Inter è arrivata, forse, troppo presto e in un momento non semplice per i nerazzurri. Binomio, tra il club e il tecnico, che non ha funzionato come ci si sarebbe aspettato.

La speranza, soprattutto per i tifosi dell’Atalanta, è che Gasperini possa regalare al club bergamasco un trofeo; sarebbe il giusto premio per un tecnico capace, da quando siete sulla panchina del club, di far crescere la squadra stagione dopo stagione.