Vendetta Bonucci: in Serie A per prendersi la Champions

La Juventus lavora al mercato in entrata e in uscita: possibile cessione in Serie A per Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci in cerca di destinazione. Il difensore è fuori dai piani della Juventus con Giuntoli che gli ha comunicato che Allegri non punta su di lui nella stagione che sta per iniziare.

Da senatore ad esubero il passo è stato breve, anche se il 36enne non ha ancora intenzione di abdicare e spera ancora di convincere tecnico e società a cambiare idea. Difficile però visto che la squadra è volata in tournée senza di lui e anche nelle prossime uscite Allegri non gli darà spazio.

C’è da scrivere il proprio futuro per Bonucci e le voci in questo senso non mancano. Quelle più affascinanti arrivano sicuramente dall’estero dove si è parlato di un possibile approdo all’Ajax, società che normalmente punta sui giovani ma che potrebbe rappresentare una destinazione interessante per l’ormai ex capitano bianconero. Stando a quanto riporta ‘DAZN’, club e calciatore aprono a questa soluzione e nei prossimi giorni è previsto un contatto.

Non è escluso però che l’ex Milan riparta dalla Serie A e magari da una delle big che contenderanno alla Juve scudetto e qualificazione in Champions League.

Calciomercato Juventus, ipotesi Lazio per Bonucci

Parla di questo il giornalista Luca Momblano, nel corso del suo intervento a ‘Juventibus’. L’approdo è uno di quelli di cui si è già parlato nelle scorse settimane e che potrebbe tornare di concreta attualità prima della fine del mercato: la Lazio.

La società biancoceleste ha smentito i dissapori tra Lotito e Sarri per il mercato e il patron ha però premuto il piede sull’acceleratore sul mercato, chiudendo le trattativa per Isaksen e Kamada. Qualcosa andrà fatto anche in difesa e Momblano invita a tenere d’occhio la pista che porta proprio a Bonucci.

Il difensore ha già lavorato con Sarri nell’anno che il tecnico toscano a trascorso alla Juventus e i due potrebbero ritrovarsi nella Capitale. L’allenatore avrebbe un calciatore già pronto a cui affidarsi e Bonucci potrebbe sfogare la sua voglia di dimostrare di essere ancora all’altezza, in vista anche dell’Europeo 2024. Idea da tenere d’occhio, come quella che porta ad Amsterdam.