Scambio di documenti: fatta per Natan al Napoli, quando arriverà in Italia | CM.IT

Il Napoli ha chiuso per il difensore centrale brasiliano Natan: accordo trovato e scambio di documenti in corso

Il Napoli ha trovato il difensore: è fatta per il passaggio in azzurro di Natan, 22 anni, centrale brasiliano in forza al Bragantino.

Come vi abbiamo raccontato in precedenza, l’affare è impostato per una cifra di 10 milioni di euro con bonus. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la trattativa è stata definita ed è in corso lo scambio dei documenti tra le società per formalizzare il trasferimento. Il calciatore sabato viaggerà verso l’Italia e domenica sosterrà le visite mediche a Roma, presso Villa Stuart, prima di dirigersi a Castel di Sangro, dove è in ritiro la formazione di Garcia, per firmare il contratto e aggregarsi alla nuova squadra.

Dietro l’operazione c’è un agente molto importante, Andrè Cury, uomo del Barcellona in Sudamerica. Il procuratore sta curando al trattativa e ritiene che l’affare possa essere un grande step in avanti per Natan. Il 22enne sarà quindi il nuovo difensore del Napoli, alla ricerca di un centrale dopo la cessione di Kim al Bayern Monaco.