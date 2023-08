Milan, ecco Musah: bagno di folla dopo le visite | VIDEO CM.IT

Il centrocampista statunitense sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore rossonero

Anche l’ottavo colpo del Milan sta per diventare realtà. Il club rossonero, per distacco tra i più attivi sul mercato nel campionato italiano, ieri sera ha accolto in Italia Yunus Musah. Il centrocampista in arrivo dal Valencia ha già sostenuto visite mediche presso La Madonnina ed ha ottenuto l’idoneità sportiva.

Atteso adesso per la firma ufficiale sul contratto che lo legherà al Milan, Musah si è prima intrattenuto per qualche minuto con i suoi nuovi tifosi, scattando selfie e firmando i primi autografi da calciatore rossonero. Nelle prossime ore, dunque, è atteso l’annuncio ufficiale da parte della società per l’ottavo colpo che andrà ad aggiungere muscoli e tanta corsa al centrocampo di Stefano Pioli.

Queste le immagini del nuovo centrocampista del Milan prima e dopo le visite mediche di questa mattina: