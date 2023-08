Lukaku spinge Vlahovic fuori dalla Juve: accordo più vicino

La Juventus e Lukaku si avvicinano sempre di più, la distanza col Chelsea si accorcia ancora: Vlahovic sempre più fuori

Due binari paralleli, con destinazioni opposte e anche umori differenti. Questa è la situazione tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic, rivali in campo nella scorsa stagione e rivali per la maglia numero ‘9’ della Juventus questa estate.

La dirigenza dei bianconeri continua ad essere in contatto con il Chelsea per riuscire a trovare una quadra, mentre l’attaccante serbo segna ed esulta in maniera polemica mostrando la maglia della Juve. La situazione resta incerta, ma le intenzioni dei due club coinvolti invece appaiono sempre più sicure: la volontà è quella di arrivare a dama, alzandosi tutti soddisfatti dal tavolo delle trattative. La distanza tra Lukaku e la Juve si accorcia ancora di più.

Juve e Chelsea continuano a trattare: Lukaku sempre più vicino

Massimiliano Allegri vuole presentarsi alla prima giornata di campionato con un nuovo attaccante, anzi non con uno a caso, ma con Romelu Lukaku.

Dopo settimane di elucubrazioni per comprendere come incastrare l’uscita di Dusan Vlahovic e l’entrata di Big-Rom, la soluzione che appare più semplice a Giuntoli e Manna è quella di imbastire uno scambio con il Chelsea. L’attaccante serbo volerebbe a Londra in cambio di Lukaku e un conguaglio economico. Il nodo, in questo momento, è proprio relativo alla parte economica che dovrà essere corrisposta dai Blues ai bianconeri.

Al momento, il Chelsea è arrivato ad offrire 20 milioni oltre al cartellino di Big Rom. Una cifra importante, ma che non è ancora ritenuta sufficiente dalla Juventus. Il club piemontese avrebbe richiesto 40/45 milioni di conguaglio per dare il via libera allo scambio di attaccanti. La distanza sembra elevata, ma la sensazione è che se il Chelsea dovesse alzare l’offerta a 30 milioni + Lukaku si arriverebbe all’accordo: ecco perché cresce l’ottimismo tra tutte le parti in causa. L’ex attaccante dell’Inter si avvicina sempre di più a vestire la maglia della Juventus.