Vlahovic ‘resta’ alla Juve: gol e verdetto

La Juventus vince contro il Real Madrid nella notte e i riflettori sono sempre puntati su Vlahovic e sull’intreccio con Lukaku. Il serbo gioca solo uno spezzone, segna ed esulta in modo particolare

Ancora una vittoria dalla tournée americana della Juventus, che supera con un importante 3-1 il Real Madrid di Carlo Ancelotti, iniziando a lanciare segnali di rilievo sulla crescita della squadra.

Allegri nel post partita si è definito soddisfatto, sottolineando soprattutto la bontà della prima fase di gara, e la capacità dei bianconeri poi di difendersi al cospetto dell’avversario. Nel 3-1 a stelle e strisce va sottolineato anche l’esordio stagionale con ritorno al gol annesso per Dusan Vlahovic, autentico uomo mercato del momento che ha lanciato un segnale di tutto rispetto.

Subentrato solamente per lo spezzone finale a partire dal 77′, il centravanti serbo ha trovato in pieno recupero la via della rete con una zampata sottoporta che ha chiuso i conti. Un gol che ha fatto parlare parecchio, visto che ha anche portato ad una esultanza particolare.

Calciomercato Juventus, Vlahovic segna e mostra il ‘nove’: i tifosi vogliono la permanenza

Vlahovic segna e lancia segnali alla piazza esultando mostrando la propria maglia ed in particolare il numero 9 impresso sulle sue spalle.

Un gesto che non è passato inosservato quello del giovane centravanti serbo, sempre al centro dei rumors di mercato per la trattativa Lukaku col Chelsea. L’esultanza di Vlahovic ha ricordato a molti tifosi juventini quella proposta da Dybala tempo fa, ed in generale su Twitter non sono mancati messaggi di supporto al numero 9 di Allegri, che sul proprio profilo Instagram ha anche ricondiviso la foto.

Ecco alcuni commenti da parte dei tifosi sull’esultanza di Vlahovic:

Dusan Vlahovic RESTA — Rabiotmàchia (@rabiotmachia) August 3, 2023

Che significa quell’esultanza di #Vlahovic ?

Resta?

Se ne va?

Duuusan che volevi dirci???

Io Impazzisco. #JuveReal — Kotonmai 🤍🖤 🌈 🏳️‍🌈 (@ImRyoga) August 3, 2023

RESTA CON NOI VLAHOVIC 🤍🖤🙏🏼 — $TO (@LucaSlvgg) August 2, 2023

Se leggo di nuovo che Vlahovic in primis vuole andare via dalla Juve faccio saltare tutto e tutti 😘 — Simona🎱 (@simona_s8_) August 3, 2023

Che poi se Allegri vuole così tanto #Lukaku, perché vendere #Vlahovic? Secondo me possono giocare anche insieme. — Alessandro Fusi (@FusiAle9) August 3, 2023

comunque la prima cosa che ho visto aprendo gli occhi stamattina è stata l’esultanza di Vlahovic alla Dybala immaginate la mia faccia🥹 — franci💎 (@fraancij) August 3, 2023