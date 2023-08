La Juve supera subito Kessie: colpo alla Giuntoli a centrocampo

Franck Kessie ha ceduto alle sirene arabe, ma la Juventus non si scoraggia e cambia obiettivo: colpo alla Giuntoli per il centrocampo

Dopo essere stato inseguito dalla Juventus, che aveva anche trovato un principio di accordo con il Barcellona, Franck Kessie ha deciso di accettare la maxi offerta dell’Arabia Saudita.

L’ivoriano era il centrocampista ideale per Massimiliano Allegri, che avrebbe visto rinforzare in maniera sostanziosa e muscolare la propria mediana. Quella di Kessie sarebbe stata anche una soluzione ben vista dalla società per i costi che avrebbe avuto l’operazione e l’età del giocatore. Tutto questo, ormai, non resta che un’opportunità sfumata. Come si dice, però, chiusa una porta si apre un portone: ora Cristiano Giuntoli potrebbe sorprendere tutti con un colpo alla Giuntoli.

Giuntoli mette gli occhi su Diarra: colpo in Francia per la Juve

Per il centrocampo della Juventus si aprono nuovi scenari, inediti e non solo. Nella tournée statunitense si sta mettendo in mostra Weston McKennie, che starebbe scalando nuovamente le gerarchie di Massimiliano Allegri.

Oltre all’americano, che potrebbe anche essere reintegrato in rosa a tutti gli effetti dal tecnico livornese, ci sarebbe un colpo in prospettiva che potrebbe sbocciare nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi su Habib Diarra per il centrocampo. Il 19enne è stata una delle rivelazioni della stagione dello Strasburgo e rappresenterebbe un innesto importante in prospettiva. Un vero e proprio colpo alla Giuntoli.